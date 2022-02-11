Классные руководители школ Якутска запустили «олимпийский» челлендж



Классные руководители школ Якутска запустили челлендж, посвященный Олимпийским играм

К челленджу уже присоединились школы № 2, 3, 5, 7, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 38, а также школьники Саха гимназии, Саха политехнического лицея, ЯГНГ, ЦГО и Тулагинской СОШ.

Классные руководители сообща проводят различные мероприятия, направленные на формирование у подрастающего поколения чувства уважения к исторической и культурной памяти и гордости за сборную страны.

Как рассказала учитель английского языка СОШ №38 и участник I Всероссийского Форума классных руководителей Ирина Бурцева, школьники активно принимают участие в проекте «XXIV Зимние Олимпийские игры»: «В формате ZOOM мы с детьми проводим интересные и познавательные уроки на тему зимних Олимпийских игр. Например, в нашей школе, среди младших классов проходит челлендж рисунков и видеороликов на тему символов и талисманов олимпийских игр. Ученики 5 и 6 классов готовят презентации на тему «Мой любимый спортсмен зимних Олимпийских игр». Учащиеся 7 и 8 — фото-проект дневника и истории игр для сториз в Instagram. А старшеклассники разрабатывают контент с поддержкой наших спортсменов. У детей искренний интерес к спортивным событиям в стране и в мире. Помимо проектной работы, для учащихся в эти дни проводятся олимпийские уроки физической культуры, организованы показы видеороликов о олимпийских призерах Якутии и России», — говорит Ирина Бурцева. ⠀

Мероприятия и классные часы про XXIV Зимние Олимпийские игры проводятся в школах в различных форматах. Но единые видеоролики про спортивные достижения спортсменов из Якутии объединили всех ребят перед экранами смартфонов. По словам Бурцевой, таким образом классные руководители приобщают детей к традициям большого спорта, пропагандируют олимпийское движение и занятия спортом, прививают толерантность к другим странам и национальностям, а самое главное дети гордятся своей страной и болеют за Россию.