Классический танец в учебно-лабораторном корпусе МАН Якутии





В хореографическом зале учебно-лабораторного корпуса Малой академии наук Якутии в селе Чапаево, Хангаласский улус, с итоговым выступлением участников “Искусство. Классический танец” завершилась профильная смена по направлению “Искусство” Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей. 25 обучающихся из 17 образовательных учреждений Горного, Жиганского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Хангаласского районов и города Якутска прошли ознакомление с искусством балета, умением исполнять основные элементы классического танца.

Обучающиеся 2-3 классов школ республики, отобранные по итогам образовательных экспедиций, в течении двух недель прошли практические занятия по балетной гимнастике, классическому танцу и исполнению танцевальных номеров. Смена представляла собой организацию образовательно-культурной деятельности детей в период летнего времени. Заявки на профильную смену принимались через сайт личных кабинетов академии http://rc14.ru.

“Очень приятно, что клубная деятельность четко организована. Помимо танцев, дети занимались лепкой, рисованием. Проводились игры на свежем воздухе, спортивные состязания. Это системная работа, которую проводит региональный центр, и Якутская балетная школа является опорной площадкой”, — рассказала педагог Парасковья Заболоцкая, кандидат искусствоведения, отличник культуры Республики Саха (Якутия).

Кроме того, педагоги прививали навыки сохранения и поддержки физической формы, пластической выразительности и культуру поведения на сцене. По окончании смены юные танцоры показали итоговое выступление. В зале присутствовали и родители. Все участники получили сертификаты о прохождении образовательной программы, они понадобятся для участия в конкурсе членов Малой академии наук Якутии.

“Большое спасибо всем педагогам, вожатым за позитивное настроение и заботу! Дочка посещала лагерь с большим удовольствием! Желаем всему педагогическому коллективу, вожатым и всем сотрудникам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых достижений! Спасибо за ваш труд, терпение!”, — выступила от имени родителей Мирослава Оконешникова, Жиганский район, которая приехала поддержать свою дочь в итоговом выступлении.

“Направление “Искусство” является одним из ключевых направлений в работе нашей академии. Профильные смены и клубная деятельность имеют исключительное значение для формирования талантливых детей, для расширения диапазона их танцевального мастерства, и в дальнейшем помогут в их профессиональном росте”, — сказал Василий Павлов, ректор Малой академии наук Якутии.