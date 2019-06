Кладбище недоставленных писем нашли в Якутии

View this post on Instagram

В Алдане нашли кладбище писем 😨 . Фото и видео из присланного: От подписчика группы "Типичный Алдан": Здравствуйте! Хочу при забавную историю вам рассказать которая произошла . Вчера соседские мальчишки принесли нам фотографии которые друзья отправляли ещё на мамин юбилей полгода назад. Но мы их не получили. Я сначала решила что просто перепутали адрес. Они сказали что нашли в каком-то старом доме.. Там должна была ещё быть открытка и медаль к юбилею… Я попросила их показать где они нашли фотки в надежде, что я найду открытку и медаль. Они согласились меня туда проводить. И что же я там увидела🙈.. Корреспонденция за 2018 год официальные и личные письма те которые мы не получали… У нас очень плохо ходит почта в микрорайоне Геолог . видимо кому-то было лень просто разносить почту. . #SakhaLife #происшествия #алдан #почта #якутия