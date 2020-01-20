20.01.2020
20:12
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Общество

Китайский Новый год 2020 — что нельзя делать 25 января в год Крысы

25 января 2020 году в России празднуется любимый многими праздник Китайский Новый год. На смену Желтой Свинье, приходит Белая Металлическая Крыса и многие задаются вопросом, как нужно правильно отпраздновать?

СПРАВКА:

Китайский новый год, который после 1911 года в дословном переводе называется Праздник весны, с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае. Традиционный Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния (то есть на второе новолуние после 21 декабря). В григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля.

Китайский Новый год часто неофициально называют «лунным новым годом», поскольку он является производным элементом лунно-солнечного китайского календаря, а сама его точная дата определяется на основе лунных фаз. Цикл новогодних празднеств традиционно начинается в первый день первого же месяца китайского календаря и заканчивается Праздником фонарей, который наступает на 15-й день празднований. В эту новогоднюю пору большинство китайцев собираются семьями на свой ежегодный ужин воссоединения.

Первый день Нового года начинают с запуска фейерверков и шутих, а также сжигания благовоний. Фейерверки должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью дух умиротворения и счастья. В конце дня семья приветствует возвращение божеств домой после их посещения мира духов, где они «давали отчёт» о прошедшем годе, а затем отдаёт дань уважения предкам.

По мнению китайцев, в этот первый весенний день происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые ей ростки жизни. Согласно повествованию Шаншу, первый день Нового года стал днём, в который Шунь (образцовый государь древности) вступил на престол. Юй, получивший престол от него, последовал этому календарному прецеденту.

История праздника

Согласно древнему мифу, в начале каждого нового года китайцы прячутся от чудовища по имени Нян («год»). Нянь приходит в первый день Нового года, чтобы пожирать скот, зерно и пищевые припасы, а иногда и сельских жителей, особенно детей. Чтобы защитить себя, жители клали еду при входе в помещение, напротив двери, с приходом каждого нового года. Согласно преданию, чем больше будет еды, тем добрее и уступчивее будет зверь, а после того как Нянь насытится приготовленной для него едой, он больше не нападёт на людей и оставит их в покое.

Однажды люди увидели, что Нянь испугался маленького ребёнка, одетого в красную одежду и решили, что он боится красного цвета. С тех пор каждый раз, когда приходит Новый год, люди развешивают красные фонари и красные свитки на окнах и дверях своих жилищ и зажигают фейерверки. По поверьям, эти традиции отпугивают чудовище и вынуждают его обходить поселения.

В Китае «Праздник весны» получил символизм и традиционность, несмотря на определённые региональные различия в обычаях и традициях. Обычно китайцы тратят свои деньги на обновки, то есть покупают подарки, украшения, предметы, продукты питания и одежду. Кроме того, каждая семья тщательно убирает своё жильё, считая, что таким образом они очищают свою жизнь от любых неудач и освобождают место для счастья.

  • К праздничному ужину даже те члены семьи, которые работают или учатся в других городах, возвращаются домой, угощаясь разными яствами (самые распространённые — блюда из свиньи, утки, курицы и многочисленные виды сладостей и кондитерских изделий, в том числе рисовое печенье няньгао).
  • Заканчивается эта праздничная ночь фейерверками и петардами. Ранним утром следующего дня дети поздравляют своих родителей, желая им здоровья и счастливого Нового года, а в ответ получают пожелания будущих успехов и деньги в красных бумажных конвертах.
  • Традиционно считается, что празднование китайского Нового года — лучшее время для нахождения примирения в спорах, время, когда необходимо забыть все обиды и искренне желать всем мира и счастья.

Крыса – первый знак в китайском календаре. Она забралась на спину Быка и тем самым потеснила всех остальных в очереди.

Что нельзя делать на Китайский Новый Год 2020

  1. Во время беседы за праздничным столом ни в коем случае не стоит вспоминать о прошлом годе и бедах, которые он принес. По традиции, во время празднования Китайского Нового Года строятся планы на будущее, люди говорят о своих мечтах и желаниях.
  2. Как только намечается какой-либо праздник, многих, конечно же, интересует в чем его нужно встречать. Итак, выбирая праздничный наряд для Китайского Нового Года 2020, стоит знать некоторые правила. Во-первых, в одежде не должно быть такого сочетания как белое и черное.
  3. Первые три дня празднования в доме нельзя затевать уборку. Считается, что в момент начала Китайского Нового Года в дом прилетают добрые духи, которые даря удачу и счастье, оседая пылью на предметах. Так, делая, по сути, полезную вещь – уборку, вы сметаете все хорошее из вашего жилья.
  4. Как только наступит Китайский Новый Год 2020 не стоит в первые два дня покупать новую обувь. По китайской традиции, это означает привлечь в свою жизнь неприятности и сложности, так как слово «обувь» в китайском языке созвучно со словом «тяжелый».
  5. Что касается значения слова, то нельзя во время празднования этого праздника произносить слово «четыре», так как в китайском языке оно имеет и другое значение – «смерть».
  6. Также не стоит идти в салон на стрижку первый месяц после наступления Китайского Нового Года. Это тоже сулит несчастье. Не стоит также мыть голову в первый день празднования, так как этот ритуал может смыть удачу.
  7. Не рекомендуется в первые праздничные дни пользоваться острыми предметами, такими как ножи и вилки. Таким образом, по китайским приметам, вы отрезаете свое счастье.
  8. Не стоит встречать Праздник Весны, лежа на кровати, иначе вы рискуете пролежать так весь будущий год.
  9. Что касается социальных отношений, то в период празднования не стоит ругаться, кричать, общаться посредством бранных слов и быть агрессивным.
  10. До начала празднования Китайского Нового Года обязательно раздайте долги.

Что можно и нужно делать в Китайский Новый Год 2020

  1. Во-первых, стоит обратить внимание на праздничный стол. На нем обязательно должны быть плоды оранжевого цвета, так как он символизирует богатство и процветание. Обязательно запаситесь мандаринами и апельсинами! Обращайте внимание на плоды с листочками, так как наличие так плодов на столе притягивает в жизнь длительные любовные отношения и рождение в семье малышей.
  2. В период празднования Китайского Нового Года нужно веселиться от души: запускать фейерверки, палить бенгальские огоньки и пускать хлопушки. Шум и веселье отгоняет нечистую силу, которая как никогда активизируется перед наступлением Праздника Весны.
  3. Еще одна примета, которая направлена на притягивание успеха, поставить в доме свежие цветы.
  4. Передать богатство и удачу новому поколению можно посредством раздачи красных конвертов с деньгами.
  5. В период празднования Китайского Нового Года стоит обязательно украсить свой дом символами счастья, удачи и здоровья.
  6. Ночью нужно открыть двери или окно, чтобы дать старому году уйти и новому наполнить ваше жилье.
  7. Украшения жилища на период празднования должны быть парными. Одиночные декоративные элементы привлекут одиночество в вашу жизнь.
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