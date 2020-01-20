Китайский Новый год 2020 — что нельзя делать 25 января в год Крысы

25 января 2020 году в России празднуется любимый многими праздник Китайский Новый год. На смену Желтой Свинье, приходит Белая Металлическая Крыса и многие задаются вопросом, как нужно правильно отпраздновать?

СПРАВКА:

Китайский новый год, который после 1911 года в дословном переводе называется Праздник весны, с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае. Традиционный Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния (то есть на второе новолуние после 21 декабря). В григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля.

Китайский Новый год часто неофициально называют «лунным новым годом», поскольку он является производным элементом лунно-солнечного китайского календаря, а сама его точная дата определяется на основе лунных фаз. Цикл новогодних празднеств традиционно начинается в первый день первого же месяца китайского календаря и заканчивается Праздником фонарей, который наступает на 15-й день празднований. В эту новогоднюю пору большинство китайцев собираются семьями на свой ежегодный ужин воссоединения.

Первый день Нового года начинают с запуска фейерверков и шутих, а также сжигания благовоний. Фейерверки должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью дух умиротворения и счастья. В конце дня семья приветствует возвращение божеств домой после их посещения мира духов, где они «давали отчёт» о прошедшем годе, а затем отдаёт дань уважения предкам.

По мнению китайцев, в этот первый весенний день происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые ей ростки жизни. Согласно повествованию Шаншу, первый день Нового года стал днём, в который Шунь (образцовый государь древности) вступил на престол. Юй, получивший престол от него, последовал этому календарному прецеденту.

История праздника

Согласно древнему мифу, в начале каждого нового года китайцы прячутся от чудовища по имени Нян («год»). Нянь приходит в первый день Нового года, чтобы пожирать скот, зерно и пищевые припасы, а иногда и сельских жителей, особенно детей. Чтобы защитить себя, жители клали еду при входе в помещение, напротив двери, с приходом каждого нового года. Согласно преданию, чем больше будет еды, тем добрее и уступчивее будет зверь, а после того как Нянь насытится приготовленной для него едой, он больше не нападёт на людей и оставит их в покое.

Однажды люди увидели, что Нянь испугался маленького ребёнка, одетого в красную одежду и решили, что он боится красного цвета. С тех пор каждый раз, когда приходит Новый год, люди развешивают красные фонари и красные свитки на окнах и дверях своих жилищ и зажигают фейерверки. По поверьям, эти традиции отпугивают чудовище и вынуждают его обходить поселения.

В Китае «Праздник весны» получил символизм и традиционность, несмотря на определённые региональные различия в обычаях и традициях. Обычно китайцы тратят свои деньги на обновки, то есть покупают подарки, украшения, предметы, продукты питания и одежду. Кроме того, каждая семья тщательно убирает своё жильё, считая, что таким образом они очищают свою жизнь от любых неудач и освобождают место для счастья.

К праздничному ужину даже те члены семьи, которые работают или учатся в других городах, возвращаются домой, угощаясь разными яствами (самые распространённые — блюда из свиньи, утки, курицы и многочисленные виды сладостей и кондитерских изделий, в том числе рисовое печенье няньгао).

Заканчивается эта праздничная ночь фейерверками и петардами. Ранним утром следующего дня дети поздравляют своих родителей, желая им здоровья и счастливого Нового года, а в ответ получают пожелания будущих успехов и деньги в красных бумажных конвертах.

Традиционно считается, что празднование китайского Нового года — лучшее время для нахождения примирения в спорах, время, когда необходимо забыть все обиды и искренне желать всем мира и счастья.

Крыса – первый знак в китайском календаре. Она забралась на спину Быка и тем самым потеснила всех остальных в очереди.

Что нельзя делать на Китайский Новый Год 2020

Во время беседы за праздничным столом ни в коем случае не стоит вспоминать о прошлом годе и бедах, которые он принес. По традиции, во время празднования Китайского Нового Года строятся планы на будущее, люди говорят о своих мечтах и желаниях. Как только намечается какой-либо праздник, многих, конечно же, интересует в чем его нужно встречать. Итак, выбирая праздничный наряд для Китайского Нового Года 2020, стоит знать некоторые правила. Во-первых, в одежде не должно быть такого сочетания как белое и черное. Первые три дня празднования в доме нельзя затевать уборку. Считается, что в момент начала Китайского Нового Года в дом прилетают добрые духи, которые даря удачу и счастье, оседая пылью на предметах. Так, делая, по сути, полезную вещь – уборку, вы сметаете все хорошее из вашего жилья. Как только наступит Китайский Новый Год 2020 не стоит в первые два дня покупать новую обувь. По китайской традиции, это означает привлечь в свою жизнь неприятности и сложности, так как слово «обувь» в китайском языке созвучно со словом «тяжелый». Что касается значения слова, то нельзя во время празднования этого праздника произносить слово «четыре», так как в китайском языке оно имеет и другое значение – «смерть». Также не стоит идти в салон на стрижку первый месяц после наступления Китайского Нового Года. Это тоже сулит несчастье. Не стоит также мыть голову в первый день празднования, так как этот ритуал может смыть удачу. Не рекомендуется в первые праздничные дни пользоваться острыми предметами, такими как ножи и вилки. Таким образом, по китайским приметам, вы отрезаете свое счастье. Не стоит встречать Праздник Весны, лежа на кровати, иначе вы рискуете пролежать так весь будущий год. Что касается социальных отношений, то в период празднования не стоит ругаться, кричать, общаться посредством бранных слов и быть агрессивным. До начала празднования Китайского Нового Года обязательно раздайте долги.

Что можно и нужно делать в Китайский Новый Год 2020