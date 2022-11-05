Китайские якуты переселились из Сибири XIX веке

Директору Якутского республиканского краеведческого музея им. Ем. Ярославского т. Местниковой М. В., зам. директора т. Новгородову И. Д.

Уважаемые товарищи! На Ваше письмо № 204 от 11 декабря 1956 г. С Вашей просьбой мы обратились в Институт филологии национальных меньшинств при Академии Наук Китая, в ответ которой получили следующую краткую справку о китайских якутах:

«Китайские якуты живут разбросанно в горах Хингана в северной части аймака Оргуна сейма Хулунбера во Внутренней Монголии. Говорят, что они переселились сюда более 90 лет тому назад из Сибири, не вынеся угнетения и рабства. Они говорят по-якутски, некоторые из них владеют русским языком. Фамилии их, как у русских. Численность якутов около 200 человек, ведут охотничью жизнь. И бывают такие случаи, когда содержат оленей. Якуты — хорошие стрелки. Наряду с этим посылаем Вам 6 фотоснимков, знакомящих с жизнью китайских якутов. Зам. Генерального секретаря Общества Китайско-Советской дружбы Гэ Бао-цюань», сообщает тгк @yakutsk_vecherniy



Подробнее о китайских якутах по ссылке https://vecherniy.com/news/kitajskie_jakuty/2022-11-04-918