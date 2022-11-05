05.11.2022
10:50
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История

Китайские якуты переселились из Сибири XIX веке

Директору Якутского республиканского краеведческого музея им. Ем. Ярославского т. Местниковой М. В., зам. директора т. Новгородову И. Д.
Уважаемые товарищи! На Ваше письмо № 204 от 11 декабря 1956 г. С Вашей просьбой мы обратились в Институт филологии национальных меньшинств при Академии Наук Китая, в ответ которой получили следующую краткую справку о китайских якутах:

«Китайские якуты живут разбросанно в горах Хингана в северной части аймака Оргуна сейма Хулунбера во Внутренней Монголии. Говорят, что они переселились сюда более 90 лет тому назад из Сибири, не вынеся угнетения и рабства. Они говорят по-якутски, некоторые из них владеют русским языком. Фамилии их, как у русских. Численность якутов около 200 человек, ведут охотничью жизнь. И бывают такие случаи, когда содержат оленей. Якуты — хорошие стрелки. Наряду с этим посылаем Вам 6 фотоснимков, знакомящих с жизнью китайских якутов. Зам. Генерального секретаря Общества Китайско-Советской дружбы Гэ Бао-цюань», сообщает тгк @yakutsk_vecherniy


Подробнее о китайских якутах по ссылке https://vecherniy.com/news/kitajskie_jakuty/2022-11-04-918

Фото: тгк @yakutsk_vecherniy
Источник: тгк @yakutsk_vecherniy
Один комментарий на «Китайские якуты переселились из Сибири XIX веке»
  1. Яков 05.11.2022 11:50

    почти нет различий конечно ) Конечно интересно что якуты содержали оленей т.к. этим занимаются эвенки. А якуты лошади и скот держали и держим

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