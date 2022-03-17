17.03.2022
22:08
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Экономика
Китайцы в Якутске изучают возможности сотрудничества
В эти дни в Якутске работает делегация китайской компании Changyi Wantong Gas под руководством директора Ли Юаньбо. Цель визита — изучение возможностей сотрудничества в области производства и поставок СПГ. Сегодня, 17 марта, состоялась встреча министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврила Кириллина с делегацией китайской компании Changyi Wantong Gas с участием директора ООО «СПГ» Александра Изместьева.
В ходе встречи обсуждались вопросы участия китайских партнеров в инвестиционных проектах Якутии. Также запланированы встречи и переговоры с якутскими компаниями и организациями по поиску возможностей совместного сотрудничества в разных областях.
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба Министерства по внешним связям и делам народов
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