Китай — один из главных торговых партнёров Якутии

Объемы двусторонней торговли за первые четыре месяца текущего года значительно выросли, отмечает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос на 25,9%, достигнув 51 млрд долларов. Экспорт из Китая в России увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%. Положительно сальдо России в январе-апреле достигло $30 млрд. Это очень хороший показатель, говорит о силе нашей экономики», — сказал Данилин в четверг в Москве на заседании экспертного «круглого стола».

«Примерно 70% стоимости ввозимых из России в Китай товаров, конечно, приходится на наши ресурсы — нефть, природный газ и уголь. Но мы экспортируем и медь, и медную руду и древесину, морепродукты. Китай экспортирует широкой перечень продукции — промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры», — отмечает аналитик.

Данилин отметил, что Россия и Китай в условиях западных санкций могут достичь показателей годового оборота в $200 млрд гораздо раньше, чем это было запланировано ранее.

Китай является одним из главных торговых партнёров Республики Саха (Якутии). В результате реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке регионы федерального округа занимают весомую долю в структуре экспорта в Поднебесную.

По информации Министерства по внешним связям и делам народов РС (Я), по итогам 2021 года в товарообороте на долю экспорта приходилось 1 553 945,3 тыс. долл. США, на долю импорта — 23 165,4 тыс. долл. США.

В структуре экспорта преобладают каменный уголь, руды, шлак и зола, драгоценные и полудрагоценные камни, предметы коллекционирования, мех натуральный. А в импорте преобладают машины и оборудование, изделия из черных металлов, электрические машины и оборудование, средства наземного транспорт.

Также в марте 2022 года было заключено соглашение между правительством Республики Саха (Якутия) и Российской торговой компанией в Китае «Хуа Но Э Сян» для содействия выходу несырьевой продукции якутских экспортеров на китайский рынок, привлечению китайских инвестиций в кооперационные проекты якутских предпринимателей. В настоящее время ведется отбор перспективных экспортных проектов для продвижения на китайский рынок.