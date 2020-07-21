Кишечная палочка обнаружена в масле СХПК «Эрэл»

Как сообщает Россельхознадхор, СХПК «Эрэл» выпустил в обращение продукцию (масло сладко-сливочное «Любительское» с массовой долей жира 80,0%) с нарушением требований технических регламентов.

В частности, в масле было обнаружено превышенное количество бактерий группы кишечной палочки (колиформы), КМАФАнМ и обнаружены грамотрицательные палочки при микроскопии.

13 июня 2020 года на основании результатов исследований Управление Россельхознадзора выдало СХПК «Эрэл» предписание об отзыве декларации о соответствии продукции. В отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное частью 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

14 июля 2020 года составлен административный протокол в отношении должностного лица исполнительного директора, предусмотренный частью 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Данная некачественная молочная продукция была полностью утилизирована производителем.