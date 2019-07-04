3 июля заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков принял участие во втором заседании подгруппы «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки» рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Промышленность».

Заседание прошло под руководством губернатора Калининградской области Антона Алиханова на площадке Общественной палаты РФ с участием представителей федеральных министерств, регионов, институтов поддержки бизнеса и общественности.

На заседании Кирилл Бычков выступил в поддержку ювелирных предприятий, экспортирующих свои изделия за рубеж. Внесено предложение разработать механизм идентификации ювелирных изделий при оформлении таможенного режима реимпорта (возврат нереализованного и бракованного товара), в целях исключения повторного взимания таможенной пошлины.

Также вице-премьер правительства Якутии внес предложение расширить перечень товаров, входящих в группу товаров несырьевого неэнергетического экспорта, включив в него иван-чай. В настоящее время в классификаторе Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности не имеется отдельного кода, по которому можно официально вывозить продукцию из иван-чая в иностранные государства. Напомним, иван-чай обильно произрастает почти по всей территории Республики

Саха (Якутия), содержит много важнейших микроэлементов: железо, медь, никель, магний, калий, натрий.

От участников заседания прозвучали предложения по усилению методической работы Российского экспортного центра с компаниями по защите своего товарного знака при выходе на внешний рынок. А также изменению методологических подходов к реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности, которая, по мнению ряда экспертов, должна выражаться не только в объемных показателях, но и в качественных — за счет выращивания малого и среднего экспортера.