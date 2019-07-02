Кирилл Бычков: Нельзя рассматривать развитие Севморпути в отрыве от реки Лены

Кирилл Бычков высказался о важности увязки Севморпути, речных артерий и Ленского моста в единый транспортный комплекс.

Для Якутии развитие Севморпути нельзя рассматривать в отрыве от всей транспортной инфраструктурной системы региона. Об этом заявил зампред правительства Якутии Кирилл Бычков в ходе дискуссии, посвященной развитию Северного морского пути 30 июня, сообщает ЯСИА.

Дискуссия «Северный морской путь – связующее звено между Арктикой и Дальним Востоком» прошла в рамках II Дальневосточного Медиафорума в Якутске. В частности, речь зашла о статусе морского порта в Тикси. По словам Кирилла Бычкова, некорректно воспринимать его как сугубо локальный транспортный узел: при правильном подходе порт позволит увязать ряд объектов транспортной инфраструктуры в единый комплекс.

«Порт на минимум использует свой потенциал, так как обладает «уставшей» технической базой, использует устаревший флот. Его развитие позволило бы увязать разобщенные объекты транспортной системы Якутии, сформировать для СМП ремонтную базу, терминально-логистическую составляющую, что позволило бы ему стать опорной точкой всего Севморпути», — пояснил Бычков.

Эту позицию поддержали и другие эксперты, выступавшие на дискуссии. В их число вошли гендиректор Института регионального консалтинга Александр Пилясов, вице-председатель Арктического экономического совета Теро Ваурасте, руководитель подводно-исследовательского отряда CMAS Юнеско Дмитрий Шиллер.

Участники также сошлись во мнении, что нельзя рассматривать Севморпуть в отрыве от других транспортных артерий Якутии, особенно реки Лены. Как пояснил вице-премьер, на сегодня река образно разделяет Дальний Восток на две части. В прошлом такая ситуация не позволила масштабировать реализацию крупных инфраструктурных проектов на ту территорию, которая находится по левую сторону от реки Лены. Сейчас эта проблема приобретает особый характер на фоне внимательной политики, которую проводит руководство страны в отношении Арктики.

«Как справедливо заметил Михаил Юрьевич [Кожухов], улучшение и строительство полноценного транспортного маршрута для арктической зоны– это вопрос жизни для десятков тысяч людей. Представители научных кругов, участвовавшие в дискуссии, конкретными примерами подкрепили нашу уверенность в абсолютной необходимости такого сбалансированного равномерного развития территорий, в верно выбранном направлении, основанном на связующей роли Ленского моста для Дальнего Востока», — сказал зампред правительства Якутии по итогам дискуссии.

Кирилл Бычков добавил, что на сегодня в Якутии активно строится Жатайская судоверфь: это крупнейший инвестиционный проект по строительству речных судов. По его словам, важность объекта обуславливается изношенностью речных судов, используемых при перевозках: 80% из них израсходовали свой ресурс.

Судоверфь предусматривает выпуск не менее 10 судов ежегодно. Первая очередь этого объекта будет завершена в 2021 году, а в 2022 году на воду будет спущено уже первое судно, произведенное на судоверфи. Вторым этапом реализации проекта станет запуск ремонтной базы для модернизации и обновления судов.

«Отдельно взятый Севморпуть – уже мощный толчок развития многих индустрий и фактор облегчения транспортной доступности, но он не может опираться сам на себя. Как только мы соединим две части Дальнего Востока Ленским мостом, мы создадим прорывные возможности для развития всей дальневосточной транспортной системы, а в увязке Севморпути с артериями реки Лены мощнейший импульс получит вся экономика Востока страны», – пояснил Кирилл Бычков.

Также вице-премьер отметил, что сейчас круглогодичная транспортная доступность в республике составляет 20%, а с вводом Ленском моста показатель вырастет до 83%.