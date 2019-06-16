Кирилл Бычков: Деловое сотрудничество с КНР для Якутии имеет особое значение

Республика Саха (Якутия) входит в первую десятку регионов России с наибольшим объёмом валового регионального продукта на душу населения. Ключевым фактором динамики инвестиций в республике является не только реализация крупных проектов – строительство газопровода «Сила Сибири», обустройство Чаяндинского газоконденсатного месторождения, освоение Эльгинского угольного месторождения, запуск Инаглинского угольного комплекса, освоение Верхне-Мунского алмазного рудного поля, но и развитие малого и среднего предпринимательства. Об этом в субботу на заседании V Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса на полях VI Российско-китайского Экспо в Харбине сообщил заместитель председателя Правительства Якутии Кирилл Бычков.

«Ряд крупных инвестиционных проектов на территории республики вызывает интерес у китайских партнеров. К примеру, это освоение крупнейших на Востоке России месторождений газа, являющихся базовыми для формирования Якутского центра газодобычи для газопровода «Сила Сибири». Как мы все знаем, в декабре 2019 года начнутся поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Это эпохальное, не побоюсь этого слова, событие станет одним из самых важных к юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Но наибольший интерес представляет реализация совместных проектов в газопереработке», — сказал Кирилл Бычков.

Говоря об участии Якутии в VI Российско-китайском Экспо Бычков отметил, что деловое сотрудничество с Китайской Народной Республикой имеет для региона особое значение. «Развитие сотрудничества мы связываем не только с реализацией ключевых инвестиционных проектов в сфере недропользования и переработки природных ресурсов, но и с развитием торговых отношений, партнерства в сфере образования, высоких технологий, культуры, спорта, а также в сфере туризма», — отметил он.

Телевизионная трансляция с этого мероприятия шла по всей территории Китая, аудитория зрителей составила около одного миллиарда человек.

Заместитель председателя Правительства республики Кирилл Бычков в составе официальной делегации Якутии под руководством Ил Дархана Айсена Николаева 15 июня принял участие в церемонии открытия Российско-Китайского павильона ЭКСПО и в работе пленарного заседания 2-го Форума межрегионального сотрудничества РФ и КНР.

В рамках деловой программы Российско-Китайского ЭКСПО на площадке прошли встречи делегации Якутии с китайскими компаниями.

VI Российско-Китайское ЭКСПО под девизом «Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее» проходит с 15 по 19 июня.

В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.