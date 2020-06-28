Кирилл Бычков: Якутия способна стать флагманом экономики Дальнего Востока

Первостепенная задача Указа Президента России – повышение качества жизни населения и ускоренное экономическое развитие Дальнего Востока. В свою очередь, это нацелено на укрепление геополитического влияния страны и ее экономической безопасности.

Повышение качества жизни населения — главный ориентир социального развития. Это здоровье человека, его физическое самочувствие, комфортные условия проживания — жилье с обустроенными дворовыми территориями и инфраструктурой, наличие работы со стабильной достойной заработной платой, возможность дать хорошее образование своим детям.

Первым пунктом Указа перед регионами Дальневосточного федерального округа поставлена задача к 2024 году в 1,6 раза увеличить годовой объем жилищного строительства, нарастить до 800 млрд. рублей объем накопленных инвестиций, создать не менее 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток, а также создать не менее 30 тысяч новых рабочих мест.

При этом Президентом РФ Владимиром Путиным перед регионами Дальнего Востока ставится задача в кратчайшие сроки не просто догнать, но и превысить среднероссийские темпы экономического роста.

В соответствии со вторым пунктом Указа, Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

Первоначальный проект Национальной программы был презентован главой Якутии в 2019 году на IV Восточном экономическом форуме. Как еще тогда заявлял Айсен Сергеевич Николаев, Национальная программа создаст импульс для развития экономического потенциала ДФО, благодаря чему его регионы должны перейти от роли «догоняющих» к роли лидеров экономического роста.

Назначение Айсена Сергеевича Николаева руководителем рабочей группы Госсовета по разработке Национальной программы социально-экономического развития ДФО говорит о высоком уровне доверия со стороны руководства страны к способности Якутии стать регионом-флагманом экономики Дальнего Востока, обеспечить к 2024 году достижение и закрепление темпов экономического роста свыше 6%.

Задача по увеличению продолжительности жизни и снижению смертности трудоспособного населения, в первую очередь, должна быть достигнута путём ранней диагностики тяжелых заболеваний. В Якутии сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности населения. Для решения этих проблем сейчас строится кардиологический диспансер, ввод которого запланирован в 2021 году. Существенно позволит повысить продолжительность жизни строящийся онкологический диспансер, который будет введен в 2023 году.

Формирование комфортной среды для жизни — одно из важнейших направлений Национальной программы. В него входит сокращение доли социальных объектов, расположенных в аварийных зданиях, не менее чем в два раза, а также аварийного жилого фонда в 3,5 раза. Поставленные в указе главы цели и задачи позволяют нам добиться еще больших результатов.

Напомню, республика ежегодно становится регионом-лидером по количеству возведенных социальных объектов — школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений, учреждений по оказанию социальных услуг. В 2020 году планируется завершение строительства 7 школ, 5 детских садов, 5 объектов спорта и 3 учреждений культуры.

К 2025 году в Якутии должны быть расселены 1,15 млн. кв. метров аварийного жилья из 1,41 млн. кв. метров, признанных аварийными до 01.01.2017 г. Таким образом, аварийный жилой фонд республики за 5 лет должен сократиться в 5 раз.

Прекращение миграционного оттока населения в субъектах Дальнего Востока возможно за счет создания новых рабочих мест. В Якутии уже реализуется программа «Местные кадры в промышленность». Благодаря реализации проекта за 3 года трудоустроено свыше 16 тысяч жителей республики. В настоящее время этот проект приобрел еще большую актуальность в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мер. Сейчас работаем над расширением проекта на важнейшие отрасли экономики: строительство, дорожное хозяйство, энергетику и транспорт.

Преодолению транспортной изолированности Дальнего Востока, росту экономической интеграции региона с другими областями России должна содействовать реализация крупнейших инфраструктурных объектов, вошедших в Национальную программу. Мост через реку Лена сделает столицу республики крупнейшим транспортным узлом восточной части России, в котором сойдутся Амуро-Якутская железнодорожная магистраль, федеральные автодороги «Вилюй», «Лена» и «Колыма», речной порт и международный аэропорт.

Транспортные артерии были и будут ключевым фактором экономического развития, залогом роста производительных сил, реализации ресурсного и человеческого потенциалов.

Таким образом, Указ Президента РФ №427 ««О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» дает путевку в жизнь Национальной программе, реализация которой станет новым этапом социально-экономического развития регионов Дальневосточного федерального округа.