Кирилл Бычков выразил большое сожаление

Первый зампред правительства республики Кирилл БЫЧКОВ на своей странице в Инстаграм сообщил: «к большому сожалению, некоторые руководители районов срывают реализацию проекта, имея при этом все возможности для того, чтобы задумки архитекторов и самое главное — яктуян воплотились в жизнь».

Речь идет о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2021 году в рамках в п. Эльдикан должно было быть благоустроено 8 дворовых территорий. Для этой цели в январе текущего года было подписано соглашение о предоставлении муниципальному образованию субсидии в размере 4,5 млн рублей. Муниципалитет не освоил средства и теперь обязан вернуть их в бюджет республики. Межведомственной комиссией принято решение о перераспределение суммы в Верхневилюйский наслег.