Кирилл Бычков выделил актуальные вопросы, которые отмечены в ходе прямой линии президента страны

30 июня прошла ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков выделил актуальные вопросы, которые отмечены в ходе прямой линии:

О переселении из аварийного жилья

– В республике реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 г.г.» по этапу 2021 года после подписания Соглашения с ГК — Фондом содействия реформирования ЖКХ значительно ускорена. Увеличен лимит программы из федерального бюджета почти в 2 раза: с 8 млн. рублей до 15,7млн. рублей. Изначально в 2020-2021 годах было запланировано расселить 117 тыс. кв. метров аварийного жилья, но благодаря увеличению финансирования темпы ускорены. В этом году количество расселяемого аварийного фонда увеличилось, так до конца года число расселяемых человек увеличено с 5340 человек до 11990 человек. Сегодня уже 2019 человек расселены из аварийного жилья. В ближайшее время в с. Бердигестях Горного улуса будут введены два 47-квартирных дома, а это 405 человек (90 семей), ранее поживавших в 22 аварийных домах отпразднуют новоселье. До конца 2022 года планируем переселить 19 тысяч человек из 7,6 тыс. аварийных помещений.

О продлении льготной ипотеки (цены на недвижимость)

– Внедрение льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках безусловно послужило импульсом для наращивания темпов жилищного строительства в период пандемии и стала стартером бурного роста выдачи ипотечных кредитов в республике.

С момента реализации программы банками принято 3 674 заявки, одобрено 2 232 заявки, выдано 1 163 кредита на сумму 4,2 млрд рублей.

Решением президента РФ льготная ипотека продлена еще на год – до 01.07.2022, но с изменениями ключевых параметров. Так, теперь процентная ставка составляет 7%, а предельная сумма кредита стала единой для всех регионов и равна 3 млн рублей, что уменьшит доступность ипотеки для граждан нашей республики ввиду возросших цен на жилье. Вместе с тем, новый формат программы в связи с возможным снижением спроса на первичный рынок будет способствовать стабилизации цен на рынке недвижимости.

Не исключен также пересмотр параметров программы в части увеличения предельной суммы кредита для субъектов Дальнего Востока. В случае необходимости такое предложение будет направлено федеральным органам власти.

– На тему газификации также отмечу, что 1 июня 2021 года Госдумой РФ в третьем чтении приняты изменения в федеральный закон о газоснабжении в России. В соответствии с поправками газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан.

Программа затронет около 2 млн домохозяйств жителей и должна быть выполнена уже к 2023 году везде, где это технически возможно. Принимая во внимание социальную значимость газификации для жителей республики, правительство РС(Я) плотно взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, в частности, с Минэнерго России, с газораспределительными организациями, муниципальными образованиями и городскими округами республики.

Для бесплатного подключения рассматриваются все 11 газифицированных муниципальных образований Якутии: Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Хангаласский, Чурапчинский и г. Якутск с пригородами.

В настоящее время рамках совместной работы с минэнерго России ведется сбор информации о предстоящих объемах работ по газификации.

В соответствии с планом мероприятий по внедрению социально-ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ, утвержденным распоряжением правительства РФ от 30 апреля 2021 года № 1152-р срок утверждения плана по бесплатной газификации – летне-осенний период 2021 года.

Плановые объемы работ по газификации на 2021 год будут пересмотрены по итогам доведения конкретных механизмов подведения газа к домам в рамках социальной газификации.

– По вопросу безработицы президент страны Владимир Путин отметил, что безработица снижается и поставлена задача выйти на докризисные показатели.

Президентом страны В.В. Путиным регионам поставлена задача восстановить (до уровня 2019 года) численность занятого населения к IV кварталу 2021 г., в этой связи распоряжением правительства РС(Я) утвержден комплекс мер по восстановлению численности занятого населения в Республике Саха (Якутия), которым предусмотрены ряд мероприятий по организации профессионального обучения и переобучения граждан по востребованным на рынке труда профессиям, повышения трудовой мобильности, усиления адресности оказания услуг, регулирования рынка труда иностранных работников и легализации трудовых отношений, а также мероприятия по стимулированию работодателей к найму безработных граждан и по стимулированию предпринимательской инициативы безработных граждан.

Всего комплексом мер в текущем году планируется охватить не менее 26,5 тыс. чел. По результатам реализации мероприятий ожидается увеличение численности занятых в республике к концу 2021 года на 1,4 тыс. чел. и снижения уровня безработицы до 6,9% (уровня 2019 года).

Также, в рамках реализации комплекса мер в текущем году запланировано создание 3,0 тысяч новых рабочих мест. Тем временем, в настоящее время уже создано 3043 новых рабочих места, и работа по созданию новых рабочих мест продолжается.

В прошлом году в пике коронавирусного периода уровень безработицы достиг максимального значения и составлял 7,7%, но мерами, предпринятыми правительством республики уровень безработицы в настоящее время снижен до 7,0%. В этой связи, поручение президента РФ по достижению к четвёртому кварталу текущего года допандемических значений (6,9 % в 2019 году) будет исполнено.