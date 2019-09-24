Кирилл Бычков встретился с представителями посольства Австрии

Вице-премьер Якутии Кирилл Бычков 24 сентября встретился с торговым советником Посольства Австрии в Российской Федерации Рудольфом Лукавски.

В эти дни в Якутске проходят мероприятия с участием австрийского бизнеса. В насыщенной программе запланированы встречи в формате B2B и бизнес матчинга.

«У нас есть все основания полагать, что в эти дни будут достигнуты конструктивные, прикладные договоренности между якутской и австрийской сторонами», — отметил Кирилл Бычков.

Вице-премьер Якутии особо подчеркнул, что увеличение объёмов несырьевого экспорта является одним из приоритетных направлений развития экономики республики. Кирилл Евгеньевич рассказал гостям о скачке, достигнутом нашей республикой в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности среди субъектов РФ.

«Мы нацелены на развитие сотрудничества с Австрией в сфере несырьевых секторов экономики», — сказал Кирилл Бычков.

В своей ответной речи господин Лукавски отметил, что в эти дни у австрийской стороны запланированы встречи с представителями 50 местных компаний. «Мы намерены найти интересные совместные проекты и заключить деловые контракты», — отметил господин Лукавски.

В австрийскую делегацию входят 13 представителей бизнеса, которые имеют опыт работы с российскими компаниями.

Илья Пономарев, представляющий компанию «Трумер Шуцбаутен», рассказал, что компания производит полный цикл строительства инженерной защиты инфраструктурных сооружений. Их услуги востребованы среди компаний¸ ведущих открытые карьерные разработки по добыче полезных ископаемых. Вчера состоялась их встреча с представителями компании «АЛРОСА».

Также, по словам Рудольфа Лукавски, австрийская сторона готова презентовать проекты по здравоохранению, использованию возобновляемых ресурсов, развитию городской среды «Смарт-сити», обращению с отходами и т.д.

Стороны заверили друг друга в готовности развивать плодотворное сотрудничество и использовать все возможности для расширения деловых связей.