Кирилл Бычков провел совещание по вопросам атомной станции и месторождения «Кючус»

Первый заместитель Председателя Правительства Якутии Кирилл Бычков провёл совещание по вопросам реализации проектов строительства атомной станции малой мощности в республике и освоения месторождения «Кючус».

О статусе реализации проекта строительства атомной станции малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200Н и создании сопутствующей инфраструктуры в Усть-Янском районе информацию представили вице-президент по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО «Русатом Оверсиз» Олег Сиразетдинов и начальник Отдела по тарифам, аналитике и управлению проектами АСММ АО «Русатом Оверсиз» Святослав Пих.

По вопросам освоения золоторудного месторождения «Кючус» выступил главный инженер ПАО «Селигдар» Евгений Щетинин.

На совещании обсуждены вопросы выделения земельных участков, логистики доставки строительных материалов и оборудования, тарифы и объёмы перевозки грузов. По данным вопросам информацию представили руководители министерств и ведомств республики, а также руководители Усть-Янского района.

Подводя итоги совещания, первый вице-премьер Кирилл Бычков поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства отработать механизмы перевозки грузов необходимых для реализации проектов по строительству атомной станции малой мощности и освоению месторождения «Кючус». Министерству имущественных и земельных отношений дано задание провести обследование территории, подпадающей под освоение месторождения «Кючус» на предмет наличия или отсутствия объектов строительства и представить предложения по процедуре их сноса.



