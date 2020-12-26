Кирилл Бычков разделил радость мегинцев

25 декабря в селе Майя и в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» введены три многоквартирных дома. Новоселов с долгожданным событием поздравил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков. В новые квартиры переедут жители 124 квартир, расположенных в аварийных домах общей площадью более 5 тысяч квадратных метров.

По словам первого вице-премьера Якутии, на сегодняшний день в Якутии проходит самая масштабная среди регионов России программа по переселению граждан из аварийного жилья. Несмотря на сложные погодные условия и пандемию, все работы завершаются в срок.

«Сегодня в Мегино-Кангаласском улусе состоялись большие события. Открытие таких социальных объектов, как спортивный комплекс с бассейном и новое здание Центра культуры им. Д.Ф. Ходулова, а также ввод трех многоквартирных домов, стали настоящими подарками для района в преддверии наступающего Нового года. Этих событий жители района ждали не первый год, поэтому разделить радость в канун такого чудесного праздника вместе с ними было вдвойне приятно», — отметил Кирилл Бычков.

В ближайшем будущем на территории Мегино-Кангаласского района в рамках реализации Программы переселения будет расселено еще более 60 тысяч кв. метров аварийного жилья. Это около 200 многоквартирных домов, в которых сейчас проживают более 2 тысяч граждан.

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» реализуется во всех 36 муниципальных образованиях республики, включая 13 арктических районов. В рамках адресной программы в республике планируется расселить 1 млн 156 тыс. кв.м аварийного жилья, в результате чего 62 тысячи якутян, в том числе 8 тысяч жителей Арктики и труднодоступных населённых пунктов, переедут в новое безопасное жилье.