Кирилл Бычков рассмотрел план по поддержке строительной отрасли Якутии

Первый заместитель Председателя Правительства Якутии Кирилл Бычков рассмотрел меры по обеспечению работы строительной отрасли в условиях санкций в ходе заседания оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Якутии.

«Сегодня рассмотрены 27 конкретных мер: сроки доработки и принятия очень сжатые. Каждое мероприятие требует вдумчивого, внимательного подхода. Все меры должны приниматься кратчайшие сроки и должны быть четко регламентированы. В ближайшее время все они будут анонсированы», — сказал первый вице-премьер.

Кирилл Бычков также напомнил о том, что достаточно большой комплекс мер предусмотрен в принятом 8 марта 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части наделения исполнительных органов субъектов федерации полномочиями по внесению существенных изменений в условия контактов. Поправки предусматривают увеличение стоимости, сроков, возможностей авансирования контрактов. Это и изменения в ФЗ-44 в части закупочных процедур и дополнительных процедур по контрактованию поставщиков.

Министр строительства Павел Кылатчанов представил проект плана первоочередных действий по поддержке строительной отрасли. План состоит из четырех блоков. Так, предусматриваются меры по обеспечению финансирования и исполнения государственных и муниципальных контрактов и соглашений в связи с удорожанием строительных материалов.

В целях сокращения административных барьеров предлагаются поправки в республиканское законодательство в части сокращения сроков выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов. В Минтранс России будут внесены предложения по утверждению приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Якутск с выделением подзон с первой по шестую с последующим отдельным утверждением седьмой подзоны приаэродромной территории в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ. Кроме того, будут рассмотрены возможности сокращения сроков экспертизы проектно-сметной документации.

Также план предусматривает общеотраслевые меры и поддержку рынка жилищного строительства.