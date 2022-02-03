Кирилл Бычков проинспектировал Кардиососудистый центр

Первый зампред правительства республики Кирилл Бычков проинспектировал ход пуско-наладочных работ в Кардиососудистом центре, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«На сегодняшний день это самый современный Кардиососудистый центр на Дальнем Востоке. Здесь будет использоваться самое передовое медицинское оснащение и оборудование. Сегодня здесь идут пуско-наладочные работы, настройка всех систем, ведется подготовка медицинского персонала», — приводятся его слова.

Открытие объекта запланировали на апрель этого года, когда Центр будет готов принимать пациентов и оказывать медицинские услуги.

«Это дорогостоящий объект, половина его стоимости приходится на современное высокотехнологичное оборудование. К нему нужен особый подход и, конечно, кадры проходят обучение для того, чтобы полностью использовать возможности этих современных систем», — сказал первый вице-премьер.

Центр оснастят современным оборудованием, необходимым для того, чтобы оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне. Это ангиографы, компьютерные томографы, МРТ, рентгенкомплексы.

По словам директора Национального центра медицины Станислава Жиркова, часть специалистов уже прошла подготовку, часть — в процессе обучения, подписаны соглашения с ведущими федеральными центрами.

Современные рентген комплексы позволяют проводить исследования в кратчайшие сроки с минимальной рентгеннагрузкой. Запущен в работу современный МРТ, укомплектованный дополнительной технологией. Это позволит определять структуру миокарда и степень поражения сосудистой системы. Это несомненный плюс в диагностике.

Кардиососудистый центр строится при поддержке Президента страны Владимира Путина, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. На его строительства выделена «Единая субсидия» в рамках Плана социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке.