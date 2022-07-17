17.07.2022
09:49
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Праздники

Кирилл Бычков поздравляет с Днем металлурга

Уважаемые металлурги, ветераны металлургической промышленности!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем металлурга!

Вы являетесь представителями важнейшего ремесла, преемниками традиций, которые из года в год создавали славу и почет для всей металлургии страны! И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что благодаря вашему труду и упорству отрасль металлургии является одной из ключевых в экономике всей страны!

Ваш труд обеспечивает устойчивое развитие промышленного потенциала России. Металлурги – всегда были и остаются людьми упорными и волевыми. Вы — образец мужества, силы и железной выдержки. Вы выбрали для себя почетный, но очень нелегкий труд. И благодаря ему Республика Саха (Якутия) чувствует уверенность в своих силах и в будущем!

День металлурга – это праздник всех, кто связал свою жизнь и судьбу с добычей, производством и обработкой металлов. В этот важный и праздничный день желаю больших свершений в профессиональной сфере, крепкого здоровья и воплощения всех намеченных планов! С днём металлурга!

Источник: Первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл БЫЧКОВ.

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