Кирилл Бычков отметил новые возможности якутян

Первый заместитель председателя правительства РС (Я) Кирилл Бычков провёл выездное совещание по вопросу строительства многоквартирных жилых домов застройщиками ООО «КапиталСтрой» и ООО «Ир-Строй» на территории кварталов 55 и 37 города Якутска.

Первым пунктом в ходе объезда стал осмотр территории строительства нового 59-квартирного жилого дома по улице Крупской, дом 9 компанией ООО «КапиталСтрой». Как сообщили в секретариате первого вице-премьера, ранее данным застройщиком на прилегающей территории было уже построено два многоквартирных жилых дома. Как отмечает генеральный директор компании ООО «КапиталСтрой» Годердзи Чочишвили, при разработке всей необходимой документации возникли затруднения из-за нехватки земельного участка.

Обсудив все возникшие вопросы, представители Окружной администрации города Якутска заверили, что данный вопрос может быть разрешён путём принятия решения о комплексной застройке территории данного квартала по инициативе собственника участка. В настоящее время прорабатывается вопрос внесения данного решения на рассмотрение Якутской городской Думы. Старт строительства жилого дома запланирован весной 2021 года.

Далее первый вице-премьер ознакомился с застраиваемым 37 кварталом. На данной территории с 2012 года компанией ООО «Ир-Строй» ведётся строительство многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день завершается строительство 108-квартирного жилого дома с нежилыми площадями по ул. Чепалова, дом 39 с плановым вводом в эксплуатацию в начале следующего года.

По словам представителя ООО «Ир-Строй» Гульнары Бураевой, компания готова разместить на первых этажах здания помещения для дошкольного учреждения. Властями республики будет рассмотрено предложение по приобретению объекта. Во время беседы были обсуждены вопросы, возникшие у застройщика при расселении частного сектора и отсутствия сетей, усложняющие ход строительства. Для решения данной проблемы было предложено обсудить вопрос с ресурсоснабжающими организациями.

Также рассмотрены вопросы благоустройства дворов и прилегающей территории, для которых возможно использовать земельные участки за пределами строительной площадки под благоустройство. Кроме того, участники выездного совещания провели осмотр, введённого в 2019 году спортивного зала на 1500 кв.м. по ул. Чепалова, 46, рассмотрена возможность приобретения его по федеральной программе.

Подводя итоги объезда, Кирилл Бычков отметил, что на сегодняшний день по всей республике остро стоит необходимость квартальной застройки.

«На данный момент перед нами стоит задача по ускорению развития строительства из-за того, что у многих якутян появилась возможность улучшить свои жилищные условия. Благодаря государственной программе льготного ипотечного кредитования «Дальневосточная ипотека» под 2% возник серьёзный вопрос по необходимости строительства большого количества жилья из-за высокого спроса. Выезжая на объекты строительства, возможно сразу на месте обсудить все острые проблемы и совместными усилиями находить пути их решения», — подчеркнул Кирилл Бычков.