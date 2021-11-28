Кирилл Бычков о местных кадрах

По итогам девяти месяцев 2021 года в 11 золотодобывающих компаний Якутии трудоустроено почти 1000 якутян. При этом, почти половина – это люди до 35 лет, сообщает на своей странице в Инстаграм первый зампред Якутии Кирилл Бычков.

С 2017 года в Якутии действует проект «Местные кадры в промышленность», основная цель которого — предоставлять местным жителям работу в промышленных предприятиях региона.

Число компаний участвующих в проекте растёт — сегодня их уже 43, собственно как и растёт число людей, получивших работу. По итогам 9 месяцев этого года работу получили более 8 тысяч якутян.



В планах — реализация новых промышленных проектов. Таких, как месторождение Кючус по добыче рудного золота, расположенного на границе Усть-Янского и Верхоянского районов. Это самый крупный инвестпроект горнодобывающей отрасли в арктической зоне Якутии. В реализации данного проекта планируется создание более 2,0 тыс. новых рабочих мест.

Если вы хотите принять участие в проекте — вам следует обратиться в центр занятости населения или зайти на сайт работавякутии.рф и перейти во вкладку «Вакансии»