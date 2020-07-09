Кирилл Бычков: эффективно использовать ускорители для решения проблем

8 июля и.о. первого заместителя председателя правительства Якутии Кирилл Бычков в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание оперативного штаба по восстановлению темпов экономического роста, уровня занятости и доходов населения, нормализации деловой активности в отраслях, наиболее пострадавших в период распространения новой коронавирусной инфекции в республике.

На заседании заслушана информация о ходе достижения целевого показателя по численности занятых в малом и среднем предпринимательстве в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Министр предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) Ирина Высоких сообщила, что с 1 июля 2020 года в республике введён специальный налоговый режим «Налог на профессиональную деятельность» (самозанятость). Реализация данного плана к концу этого года позволит сохранить и увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в качестве самозанятых.

На совещании рассмотрен вопрос достижения целевых показателей по вводу жилья и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и ход работ по строительству социальных объектов в рамках нацпроектов. По информации министра строительства РС (Я) Павла Кылатчанова на 1 июля введено 117, 24 тыс. кв. метров, в том числе многоквартирных домов – 51,93 тыс. и ИЖС – 65,31 тыс. кв. метров.

Кирилл Бычков поручил министру строительства республики внести конкретные предложения для принятия необходимых решений оперштабом по проблемным вопросам подготовки градостроительной документации, выделения земельных участков и обеспечения квалифицированной рабочей силой строительной отрасли.

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Сергей Владимиров проинформировал о работе по приведению в нормативное состояние автодорог регионального значения и улично-дорожной сети Якутской агломерации в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время на региональных автодорогах дорожные работы ведутся на 23 объектах общей протяженностью 186,09 км. Также на 7 объектах ведутся работы по установке дорожных знаков, устройству уличного освещения, установке светофорного объекта, металлических барьерных ограждений на автодорогах Якутск – Маган, Умнас, Амга. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, отставаний нет. По городу Якутску по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожные работы ведутся на 28 объектах общей протяженностью 23,5 км. В этом вопросе и.о. первого заместителя председателя правительства Якутии Кирилл Бычков указал уделить особое внимание обеспечению безразрывного исполнения кассового плана.

Также на заседании заслушаны предложения по достижению целевых показателей по числу граждан, прошедших профилактические осмотры, количеству посещений при выездах мобильных медицинских бригад в рамках нацпроекта «Здравоохранение», по достижению целевого показателя по увеличению посещаемости учреждений культуры в рамках нацпроекта «Культура».

Подводя итоги совещания, Кирилл Бычков отметил, что правительством РФ за прошедшие месяцы введено много мер по нормализации ситуации в стране, в том числе экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Как их применять в республике, какие нужно внести для этого изменения в нормативные акты, чтобы эффективно использовать эти ускорители процессов для решения наших проблем – главный вопрос нашего оперативного штаба», — поставил задачу и.о. первого вице-премьера.