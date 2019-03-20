Киргизская диаспора: Информация о беспорядках в Якутске преувеличена

Информация о погромах в Якутске после антимигрантских митингов перувеличена. Об этом сообщает «Национальный акцент» со ссылкой на руководителя киргизской диаспоры «Манас» в Якутии Данияра БАЙГУТУЕВА.

«Особо беспорядков и погромов не было, — рассказал он, — Но было несколько радикально настроенных людей, молодежи. Малая кучка, они грозились, но не было случая, чтобы применяли силу».

По словам Байгутуева, обстановка на улицах Якутска в порядке, уроженцы Киргизии свободно передвигаются по городу.

«Какая-то малая часть предпочла переждать это время, пока закрыться и не выходить на работу. Это инстинкт самосохранения, они просто беспокоятся, что вдруг что-то случится», — отметил он.

Он добавил, что диаспора сейчас активно работает с земляками в республике. По его словам, никто не поступал в больницу и не подавал заявления в полицию о нападениях.

«Недавно к нам обратился один киргиз, который потерял паспорт и из-за этого находился в стране в качестве нелегала. Он хотел вернуться на родину. Мы ему помогли и рассказали, как это сделать в соответствии с законом. Был еще случай, когда к кому-то в дверь стучались ногами, но, может, кто-то пьяный просто был. Чтобы избили кого-то — не было такого», — заключил Байтугуев.

Днем 17 марта появилась информация о том, что в Якутске 23-летний мигрант похитил местную жительницу и изнасиловал ее. Преступление вызвало широкий общественный резонанс, жители города выходили на стихийные митинги и многотысячные встречи. По сообщениям СМИ, в Якутске задержали молодых людей, нападавших на овощные киоски.