Кира Тарасова в 15 лет успешно развивает свою фотостудию

Кира Тарасова в свои пятнадцать лет стала успешным предпринимателем и зарекомендовала себя как профессиональный стилист. Кира родом из творческой семьи, ее бабушка — ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева, дочь известного продюсера творческих проектов Василисы Тарасовой.

«В фотостудии «Kira Tarasova studio» можно организовать фото- и видеосъемку, где для создания визуального контента предоставляются все необходимые средства. Студия специализируется на создании визуального контента для различных маркетплейсов и социальных сетей. Любой желающий может прийти и организовать фото- и видеосъемку либо воспользоваться услугами мастеров. Также предлагаем услуги fashion-стилиста, визажиста и стилиста по волосам – все мастера сотрудничают со мной. Сейчас мы предусмотрели антикризисные пакеты услуг, исходя из индивидуальных запросов наших заказчиков, поэтому студия идеально подойдет для представителей малого и среднего бизнеса, инфлюенсеров», — рассказывает молодой предприниматель.

По словам Киры Тарасовой, некоторые приходят за beauty-услугами, такими как макияж, укладка волос. В помещении можно еще сделать фото- и видео вечеринку с друзьями, ведь это отличное времяпрепровождение, где вы не только повеселитесь, но и создадите контент. Стоит учесть то, что эта услуга рассчитана на компанию до шести человек, сообщает тгк Объясняем.РФ