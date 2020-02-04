04.02.2020
21:09
42
Происшествия
Кипящее ЧП в центре Якутска: Октябрьская 27/4
Сообщают читатели сетевого издания «SAKHALIFE.RU»:
Сегодня в многоквартирном доме по адресу: город Якутск, улица Октябрьская 27/4 (управляющая компания «Прометей») случилось страшное ЧП для жильцов.
В первом подъезде, на втором этаже затопило одну из квартир кипятком. Сорвало кран с горячей водой на кухне, а бойлерная была заперта. В результате кипятка вытекло столько, что она попала в вентиляционную шахту дома и затопило соседей снизу.
На втором этаже была паника, бегали соседи. Вентель перекрывающий горящую воду свободно крутился. Пар на втором этаже. Страшная неразбериха. Кто-то кричал: «У кого есть телефон МЧС? Как звонить».
В общем, вечер вторника был испорчен.
Источник: По сообщениям.
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