Кипящее ЧП в центре Якутска: Октябрьская 27/4

Сообщают читатели сетевого издания «SAKHALIFE.RU»:

Сегодня в многоквартирном доме по адресу: город Якутск, улица Октябрьская 27/4 (управляющая компания «Прометей») случилось страшное ЧП для жильцов.

В первом подъезде, на втором этаже затопило одну из квартир кипятком. Сорвало кран с горячей водой на кухне, а бойлерная была заперта. В результате кипятка вытекло столько, что она попала в вентиляционную шахту дома и затопило соседей снизу.

На втором этаже была паника, бегали соседи. Вентель перекрывающий горящую воду свободно крутился. Пар на втором этаже. Страшная неразбериха. Кто-то кричал: «У кого есть телефон МЧС? Как звонить».

В общем, вечер вторника был испорчен.