Кинозалы с кинопроекторами «Еxtra Cinema” заработают в трёх селах Якутии

Об этом сообщил генеральный директор ООО «Экстра Синема» Петр Чиряев. Проектор Extra Cinema, который собирается в Технопарке Якутска, способен заменить зарубежные аналоги, а стоимость оборудования в разы меньше. В этом году проект запустят в десяти учреждениях культуры малых населённых пунктов Якутии, первые три планируют в День российского кино. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Экстра Синема» Петр Чиряев после совещания с главой республики Айсеном Николаевым, передаёт ЯСИА.



Проектор был презентован 15 августа премьер-министру России Михаилу Мишустину. До конца года его запустят в десяти маленьких населённых пунктах, в этой разработке была представлена цифровая киноплатформа и кинопроектор. «С главой мы переговорили на счёт перспектив развития проекта, о том, что необходимо его внедрять и в других регионах Дальнего Востока, в том числе и в Арктике. Министерство культуры и духовного развития проводило конкурс среди учреждений Якутии, которые первыми получат данные киноустановки — это небольшие населённые пункты в Усть-Алданском, Горном, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Кобяйском и Верхневилюйском улусах», — сообщил Петр Чиряев.

Проект развития российской сети кинопроката Extra Cinema способен заменить дорогие импортные кинопроекторы и снизить затраты на организацию кинопроката. Стоимость оборудования в разы меньше. Он автоматически отслеживает стоимость авторских прав и отправляет отчисления.