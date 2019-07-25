Кинозал «Россия» приглашает

Уважаемые жители и гости Якутска!

Приглашаем Вас в Кинозал «Россия» Дома дружбы народов им. А. Е. Кулаковского по адресу ул. Пояркова, 4

25 июля

11:10 Король Лев — 150 р

13:20 Шаг вперед 6: Год танцев — 200 р

17:20 Шаг вперед 6: Год танцев — 250 р

19:10 Король Лев — 250 р

26-31 июля

09:00 Видок. Охотник на призраков — 150 р

11:10 Король Лев — 150 р

13:20 Шаг вперед 6: Год танцев — 200 р

15:10 Видок. Охотник на призраков — 200 р

17:20 Шаг вперед 6: Год танцев — 250 р

19:10 Король Лев — 250 р

Касса 32-82-96