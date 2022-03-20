Кинотеатры Якутска переходят на электронную кассу

Многих якутян не обрадовала новость о том, что у нас закрывается практически единственная электронная касса, где билеты на любые мероприятия города можно было купить в Онлайн, не выходя из дома и офиса. Ведь сейчас пришлось бы испытывать неудобства в плане покупки контрамарок, надо было подойти в культурное учреждение, отстоять очередь и купить заветные билеты. Но можно было и обломаться — они могли закончиться или оставались бы в нежелательных местах.

Спешим обрадовать наших читателей, администрации кинотеатров столицы — «Центральный», «Азия», «Авиатор», «Россия» нашли выход для удобства зрителей, теперь на все их фильмы можно будет купить на одной платформе по ссылке https://m.kassa.rambler.ru/yakutsk

Купленные билеты будут приходить на вашу электронную почту, которую укажете при регистрации.

Приятного просмотра!