06.04.2023
16:36
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Культура
Киношные войны: Деятели якутского кино бьют тревогу!
Деятели якутского кино против нелегального просмотра фильмов: «Земляки находят пиратские ссылки и рассылают по группам!»
Недавно в кинотеатрах прогремели премьеры якутских фильмов «Айта» и «Почти как все». Якутяне с восторгом встретили новые фильмы, но часть зрителей посмотрела их в пиратской версии. Как известно, нелегальный контент идет мимо кассовых сборов. Так, деятели культуры высказались о своем отношении к «пираткам».
Режиссер и сценарист, пиар продюсер фильма «АЙТА»Любовь Готовцева призвала земляков ценить труд киношников и ходить в кинотеатры, вместо того, чтобы распространять пиратские ссылки.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Любовь Готовцева
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