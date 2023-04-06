Киношные войны: Деятели якутского кино бьют тревогу!

Деятели якутского кино против нелегального просмотра фильмов: «Земляки находят пиратские ссылки и рассылают по группам!»

Недавно в кинотеатрах прогремели премьеры якутских фильмов «Айта» и «Почти как все». Якутяне с восторгом встретили новые фильмы, но часть зрителей посмотрела их в пиратской версии. Как известно, нелегальный контент идет мимо кассовых сборов. Так, деятели культуры высказались о своем отношении к «пираткам».

Режиссер и сценарист, пиар продюсер фильма «АЙТА»Любовь Готовцева призвала земляков ценить труд киношников и ходить в кинотеатры, вместо того, чтобы распространять пиратские ссылки.