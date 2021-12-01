Киносценарий якутянина выбрали лучшим на фестивале в Москве

В Москве 30 ноября завершился XVIII Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел». Ежегодно на этом мероприятии поддерживаются авторы «доброго кино» под патронажем Министерства культуры России, правительства Москвы и Русской Православной Церкви.

В шорт-лист конкурса сценариев попала работа режиссера из Якутии Вячеслава Семенова.

Об авторе:

Родился 06.01.1952 г. в п. Буяга Алданского р-на ЯАССР. Высшее образование: ЯГУ, инженер горного дела (1980), Высшие курсы сценаристов и режиссеров, специальность ‒ режиссура игрового кино, мастерская В.Н. Наумова (2005).

Другие работы:

• х/ф «Лыах» (Мотылек), 2012.

На конкурс он представил сценарий фильма «Желтые Джолтулы».

Аннотация:

Семья оленеводов ‒ отец, мать, 8-летний сын и дед ‒ кочуют по тундре. Отец помогает беглому каторжнику, из-за чего его арестовывают. Оставшись без отца, семья пытается выжить. Но стая волков, набредших на их стойбище, задирает всех оленей. Чтобы не умереть с голоду, семья вынуждена идти поближе к людям. В пути их настигает пурга, и дед погибает. Обессиленные от голода мальчик и мать с новорожденным ребенком приходят к реке и находят только полуразрушенную хижину. Казалось, это конец! Неожиданно мальчик находит огромную рыбу в глыбе льда, выброшенной ледоходом на берег, и спасает семью.

По итогам конкурса жюри признало его работу лучшей. Якутянин был награжден дипломом «За лучший сценарий игрового полнометражного фильма», скульптурой «Лучезарный Ангел».