«КиноПоиск» о якутском фильме «Нелегал»

12 мая в прокат вышел фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Нелегал» о судьбе киргизского подростка в Якутии.

Кинокритик Павел Пугачев написал рецензию на якутский фильм в портале «Кинопоиск». По его словам, новая работа Дмитрия Давыдова еще более дерзкое и шокирующее кино — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

«Взяв на вооружение конвенции разных жанров — от фестивальной социальной драмы до голливудского триллера, — Давыдов рассказывает не только об одном неприкаянном герое, но и о всеобщей ксенофобии», — пишет кинокритик.

Он считает, что в фильме Давыдов не давит на жалость зрителей, а взывает к человечности.

«Показывая ксенофобию жителей Якутии (национальный конфликт тут тотален, проблемы завязаны в тугой узел — все против всех; чего только стоит сцена, в которой работорговец-киргиз унижается перед бонзами влиятельного армянского картеля, говоря при этом на русском),режиссер акцентирует внимание именно на отношении к человеку».

Полная рецензия: https://www.kinopoisk.ru/media/article/4006128/