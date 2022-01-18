18.01.2022
14:38
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Некролог
Киномир Якутии скорбит в связи с уходом из жизни..
Родные и родственники с глубоким прискорбием извещают о кончине на 86-м году жизни Попова Ивана Фомича, отличника кинематографии СССР, РСФСР, отличника культуры РС (Я), отличника профессионального технического образования РСФСР, ветерана труда, профтехобразования России.
Прощание состоится 19 января в 13.00 часов в траурном зале «Некрополь» по адресу: Сергеляхское шоссе 5 километр, 2/8.
Информация по телефону: 89142755883.
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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