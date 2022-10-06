06.10.2022
16:40
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Культура

Киноафиша Якутска

Р Е П Е Р Т У А Р  К И Н О Т Е А Т Р А «Л Е Н А»                  

«Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя». Россия. Комедия. 1ч. 30 м. 12+.

Режиссер Роман Дорофеев.

В ролях Алексей Михайлов, Иннокентий Орестов, Елизавета Далбараева, Илья Шумкин, Аюна Спиридонова, Екатерина Хоютанова, Роман Дорофеев, Домна Уйгурова, Валентина Якимец, Карина Семенова.  

Два друга Леха и Кеша, работающих в администрации наслега Арылах, поддаются уговору незнакомой женщины — Зинаиды Михайловны, обманным путем присвоить бюджетные деньги. Она убеждает их, что ничего преступного они не совершают. Придумывает им схему выигрыша гранта для фиктивной деревенской скотоводческой фермы и… впадает в кому. На удивление ребят схема начинает работать и вот уже перед их глазами маячат миллионы рублей. Делать нечего – надо выдать себя за эту женщину. Но тут, неожиданно, к ним приезжает проверяющий из министерства — Степан Ильич и… влюбляется в Зинаиду Михайловну.                                                                                                                      

   6 – 12 октября: 10-00, 12-00, 17-00, 19-00 (от 150 руб.).

       Солнце Пармы». Россия. Историче6ская драма. 2ч. 39 мин. 16+.                             

Режиссёр Антон Мегердичев.        

В ролях Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Федор Бондарчук, Виталий Кищенко, Елена Панова, Роза Хайруллина, Михаил Евланов.     

Князь Михан был рожден в языческих таежных землях – там, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие.  Здесь он встретил ту, в которой – вся красота мира и сила ведьмы-ламии. Ту, быть с которой ему запрещают законы. Эта любовь навсегда изменит судьбу Михана и его родной пармы. Ему предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель.                                                                                                                                            6 – 12 октября: 14-00, 21-00 (от 150 руб.).

                          С 13 октября  «Амайя. Дитя вампира»,   «Вершина страха».

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Репертуарный план «CINEMACENTER»

«Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя».

Комедия. 1ч. 32 мин. От 12 лет.

   6 – 12 октября: 11-00, 13-10, 16-00, 19-00, 20-50 (от 210 руб.)

«Сердце Пармы».

Историческая драма.  2ч. 29 мин.  16+.

   6 – 12 октября: 13-00, 17-50, 20-30, 22-50,  (от 280 руб.)

«Пассажиры ночи».

   Драма.  1ч. 50 мин. 16+.

    6 – 12 октября: 22-40,  (от 280 руб.)

«Исповедь».

 Драма.  1ч. 38 мин.  16+.

    6 – 12 октября: 18-20,  (от 280 руб.)

«Безумная дорога».

 Фильм ужасов. 1ч. 28 мин.  18+.

    6 – 12 октября: 17-10, 21-00,  (от 280 руб.)

«Пиноккио».

Семейный фильм.  1ч. 45 мин.  6+.

    6 – 12 октября: 16-20,  (от 280 руб.)

  «Эра выживания».

 Фэнтези, приключения  1ч. 50 мин.  16+.

    6 – 12 октября: 22-30,  (от 280 руб.)

 «Хранитель тайн».

   Триллер. 1ч. 38 мин. От 18 лет.

    6 – 12 октября: 15-00,  (от 280 руб.)

    Купить онлайн можно на сайте – afisha.ykt.ru kino.ykt.ru

    Забронировать онлайн на сайте – kino.ykt.ru

    Забронировать по телефону – 31-88-50.

«Зина и Лёха». Долгожданная кинокомедия выходит на экраны!
Фото: из соцсети
Источник: Георгий Николаев

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