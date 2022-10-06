Киноафиша Якутска

Р Е П Е Р Т У А Р К И Н О Т Е А Т Р А «Л Е Н А»

«Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя». Россия. Комедия. 1ч. 30 м. 12+.

Режиссер Роман Дорофеев.

В ролях Алексей Михайлов, Иннокентий Орестов, Елизавета Далбараева, Илья Шумкин, Аюна Спиридонова, Екатерина Хоютанова, Роман Дорофеев, Домна Уйгурова, Валентина Якимец, Карина Семенова.

Два друга Леха и Кеша, работающих в администрации наслега Арылах, поддаются уговору незнакомой женщины — Зинаиды Михайловны, обманным путем присвоить бюджетные деньги. Она убеждает их, что ничего преступного они не совершают. Придумывает им схему выигрыша гранта для фиктивной деревенской скотоводческой фермы и… впадает в кому. На удивление ребят схема начинает работать и вот уже перед их глазами маячат миллионы рублей. Делать нечего – надо выдать себя за эту женщину. Но тут, неожиданно, к ним приезжает проверяющий из министерства — Степан Ильич и… влюбляется в Зинаиду Михайловну.

6 – 12 октября: 10-00, 12-00, 17-00, 19-00 (от 150 руб.).

Солнце Пармы». Россия. Историче6ская драма. 2ч. 39 мин. 16+.

Режиссёр Антон Мегердичев.

В ролях Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Федор Бондарчук, Виталий Кищенко, Елена Панова, Роза Хайруллина, Михаил Евланов.

Князь Михан был рожден в языческих таежных землях – там, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие. Здесь он встретил ту, в которой – вся красота мира и сила ведьмы-ламии. Ту, быть с которой ему запрещают законы. Эта любовь навсегда изменит судьбу Михана и его родной пармы. Ему предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель. 6 – 12 октября: 14-00, 21-00 (от 150 руб.).

С 13 октября «Амайя. Дитя вампира», «Вершина страха».

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Репертуарный план «CINEMACENTER»

«Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя».

Комедия. 1ч. 32 мин. От 12 лет.

6 – 12 октября: 11-00, 13-10, 16-00, 19-00, 20-50 (от 210 руб.)

«Сердце Пармы».

Историческая драма. 2ч. 29 мин. 16+.

6 – 12 октября: 13-00, 17-50, 20-30, 22-50, (от 280 руб.)

«Пассажиры ночи».

Драма. 1ч. 50 мин. 16+.

6 – 12 октября: 22-40, (от 280 руб.)

«Исповедь».

Драма. 1ч. 38 мин. 16+.

6 – 12 октября: 18-20, (от 280 руб.)

«Безумная дорога».

Фильм ужасов. 1ч. 28 мин. 18+.

6 – 12 октября: 17-10, 21-00, (от 280 руб.)

«Пиноккио».

Семейный фильм. 1ч. 45 мин. 6+.

6 – 12 октября: 16-20, (от 280 руб.)

«Эра выживания».

Фэнтези, приключения 1ч. 50 мин. 16+.

6 – 12 октября: 22-30, (от 280 руб.)

«Хранитель тайн».

Триллер. 1ч. 38 мин. От 18 лет.

6 – 12 октября: 15-00, (от 280 руб.)

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