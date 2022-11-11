11.11.2022
14:53
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Общество
Ким-Кимэн «снял пробу» с проспекта Ленина
Александр Ким-Кимэн снял пробу с проспекта Ленина и остался доволен качеством ремонта.
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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