11.11.2022
14:53
176

Общество

Ким-Кимэн «снял пробу» с проспекта Ленина

Александр Ким-Кимэн снял пробу с проспекта Ленина и остался доволен качеством ремонта.

Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх