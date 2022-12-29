Ким-Кимэн получил солидную премию

Экс-председатель Конституционного суда Якутии Александр Ким-Кимэн получил госпремию в полмиллиона рублей.

Глава Якутии Айсен Николаев присудил звание лауреата в области юриспруденции бывшему председателю Конституционного суда Якутии Александру Ким-Кимэну. Денежное вознаграждение составляет 500 тысяч рублей.

Премия профессору СВФУ Ким-Кимэну вручена «за социально значимую деятельность в области защиты прав, свобод и законных интересов граждан, вклад в повышение правовой культуры в обществе, развитие юридических наук и подготовку квалифицированных юридических кадров».

В прошлом году лауреатом премии имени М.М. Федорова в области юриспруденции была названа вице-премьер Якутии Ольга Балабкина.

Конституционный суд Якутии был упразднен с 1 июля 2021 года. Александр Ким-Кимэн ушел в отставку 24 мая, назначив себе ежемесячное пожизненное содержание в размере 85% от денежного вознаграждения, который получал в должности председателя КС, а также выходное пособие из расчета месячной зарплаты за 47 лет юридического стажа.

Точная сумма «золотого парашюта», как и размер ежемесячного пособия так и не были выяснены. Журналисты News.Ykt.Ru на основании задекларированного годового дохода и 47 лет стажа по юридической специальности посчитали, что Ким-Кимэн разово получит 21,5 млн, а ежемесячно ему будет начисляться 367 тысяч рублей. Но секретариат суда опроверг информацию о высоких размерах выплат, хотя и не уточнил, сколько они составят.

Точно известно, что один из судей, ушедших в отставку, получил 10 млн рублей в качестве выходного пособия. Такая сумма была зарезервирована в госбюджете республики на 2021 год.