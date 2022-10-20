Километры дорог отремонтированы в республике

В течение октября-ноября продолжится сдача отремонтированных участков автодорог республиканского и межмуниципального значения по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На 19 октября завершены работы по устройству верхних слоев дорожной одежды на 12 объектах, общей протяженностью 90,86 км. Из них введено в эксплуатацию 9 объектов, на остальных 3-х готовность составляет 100%.

Ремонтные работы выполнены:

— на автомобильной дороге 510-й км «Колыма» — Тополиное — Токума — Батагай — Усть-Куйга — Казачье — Нижнеянск (а/д «Яна») на участке км 128+500 — 136+000 в Томпонском районе;

— на автомобильной дороге Якутск — Покровск — Олекминск — Ленск — Пеледуй (а/д «Умнас») с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох на участке км 70+400 — км 74+000 в Хангаласском улусе;

— на автомобильной дороге Тикси — аэропорт на участке км 4+500 — км 6+500 в Булунском районе;

— на автомобильной дороге Бетюнцы (191-й км а/д «Амга») — Сулгаччы — Мындагай — (180-й км а/д «Колыма») Чурапча (а/д «Бетюн») на участке км 96+600 — км 104+400 в Чурапчинском улусе;

— на автомобильной дороге Ытык-Кюель (255-й км а/д «Колыма») — Харбалах — Чычымах (а/д «Харбалах») на участке км 18+000 — км 33+000 в Таттинском улусе;

— на автомобильной дороге Якутск — Покровск — Олекминск — Ленск — Пеледуй (а/д «Умнас») с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох, с. Нюя участок км 661+000 — км 666+000 в Олекминском улусе;

— на автомобильной дороге Якутск — Покровск — Олекминск — Ленск — Пеледуй (а/д «Умнас») с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох, с. Нюя на участке км 676+000 — км 677+615 в Олекминском районе;

— на автомобильной дороге Бетюнцы (191-й км а/д «Амга») — Сулгаччы — Мындагай — (180-й км а/д «Колыма») Чурапча (а/д «Бетюн») на участке км 161+950 — км 166+950 в Чурапчинском улусе;

— на автомобильной дороге Нижний Бестях (1157-й км а/д «Лена») — Амга — Усть-Мая — Эльдикан — Югоренок (а/д «Амга»), с подъездами к нефтебазе, с. Петропавловск на участке км 476+000 — км 482+000 в Усть-Майском улусе.

Готовы к приемке участки:

— автомобильной дороги Бетюнцы (191-й км а/д «Амга») — Сулгаччы — Мындагай — (180-й км а/д «Колыма») Чурапча (а/д «Бетюн») на участке км 0+000 — км 4+000 в Амгинском улусе;

— автомобильной дороги 510-й км «Колыма» — Тополиное — Токума — Батагай — Усть-Куйга — Казачье — Нижнеянск (а/д «Яна») на участке км 180+830 — км 188+680 в Томпонском районе;

— автомобильной дороги 510-й км «Колыма» — Тополиное — Токума — Батагай — Усть-Куйга — Казачье — Нижнеянск (а/д «Яна») на участке км 98+000 — км 128+500 в Томпонском районе.