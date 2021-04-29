«Киэргэ» теперь делает не только ювелирку!

«Киэргэ» якутяне хорошо знают как ювелирную фирму. Но теперь она раздвигает границы и делает не только ювелирку.

Об этом сообщила в соцсети очаровательная Галина ПАВЛОВА, директор ювелирного торгового дома «Киэргэ». Галина Николаевна на днях вернулась из Москвы, где блистала аксессуарами производства «Киэргэ» — снежными очками из серебра и, внимание, это и есть новинка – изысканным платком из шелка Армани.

— Прикольно смотрятся наши якутские очки на бейсболке? Целый день сегодня бегала по Москве по делам, практически никто не остался равнодушным.

Очки изготовлены одним из лучших мастеров ювелиров Ювелирного дома Киэргэ — Русланом Неустроевым.

Серебро 925 пробы, кожа, сакральные узоры на очках.

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На шее у меня платок Киэргэ из Армани шёлка с изображением талисмана успеха из изделия, победившего на Международном конкурсе — 2021.

https://www.facebook.com/galina.pavlova.3958

В центре платка из шелка Армани – авторский орнамент от Саргыланы БАРАХОВОЙ – ЫМЫЫ, приносящий успех. Изделие с этим талисманом выиграло международный ювелирный конкурс в этом году. По краям платка нанесен логотип «Киэргэ». Сотрудничество Ювелирной фирмы «Киэргэ» и Саргыланы Бараховой очень плодотворно, вместе они покорили целый ряд международных ювелирных выставок, взяли много призов и званий лучшего ювелирного изделия России в разные годы.

Как сообщила SakhaLife Галина Киэргэ, в скором времени в линейке появятся платки и нового дизайна. Все это будет продаваться в ювелирном торговом доме «Киэргэ» в Якутске.