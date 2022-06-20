Киэргэ принял участие на ПМЭФ-2022

Ювелирный дом Киэргэ стал участником юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) на стенде «Арктика – территория диалога». Это единственная ювелирная компания на форуме.

Ювелирный дом Киэргэ принял участие в рамках форума на сессии «Креативная экономика: новый вектор развития Севера», на конференции «Креативизация экономики: развитие национальных проектов, продуктов и брендов».

Ювелирный дом Киэргэ представил на форуме новую коллекцию «Сила якутской земли». Это эксклюзивные изделия с камнями, несущими сакральный код земли, они единственны и неповторимы, в обрамлении из желтого, белого и красного золота, выглядят как самородки, оплетенные корнями деревьев, – прямо из недр вечной мерзлоты. Участники экономического форума по достоинству оценили работы мастеров-ювелиров Якутии.