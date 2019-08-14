«Киэргэ» приглашает на выставку выпускников Летней школы ювелирного дизайна

В ювелирном доме «Киэргэ» открылась выставка выпускников Летней школы ювелирного дизайна — совместного проекта Арктического государственного института культуры и искусств @agiki.ru, компании SAYBM @saybm_llc и Британской школы дизайна @jewellery.design.at.bhsad. ⠀Ждем Вас на 2 этаже ЮД Киэргэ в галерее «Симфония вечной мерзлоты», по адресу г. Якутск, проспект Ленина 9/2.

Источник: Пресс-служба Ювелирного дома «Киэргэ».

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