«Киэргэ» на рождественской ярмарке в Женеве

Президент Ассоциации «Ювелиров Арктики» Галина Павлова представила северные регионы России на Традиционной рождественской ярмарке , которая с 1976 года проводится Женской ассоциацией ООН в г.Женева.

В рамках мероприятия каждая страна приготовила стенды с национальными сувенирами и традиционной кухней. Участниками стали более 50 стран, которые также активно были представлены в культурной программе и для рождественской Благотворительной лотереи.

Генеральный директор ООН Женева Татьяна Валовая отметила: «Очень приятно видеть Россию в ярком многообразии регионов».

Соорганизатором уже 2 года является ассамблея народов Евразии и много лет фонд «Мир и Гармония». Как отметила Эльмира Щербакова, заместитель руководителя генерального секретариата, председатель совета по межкультурному сотрудничеству Ассамблеи народов Евразии, президент Фонда социальных инициатив «Мир и гармония»: «Ярмарка — это всегда праздничное и приятное настроение, возможность увидеть, прикоснуться к культуре страны и еще унести домой что-то интересненькое.

Главный приз от России — уникальное украшение было приобретено у Ювелирного дома «Киэргэ». Компания ярко представила коллекцию серебряных игрушек и удивительные изделия с необработанными алмазами».

Женева, ООН, 22 ноября.