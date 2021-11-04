Киберпреступность в Якутии растет угрожающими темпами

Совершение покупок с помощью чужой найденной банковской карты является преступлением. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях заявил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Иван Сергеев, сообщает ЯСИА.

«Совершение покупок с помощью чужой найденной банковской карты является преступлением – кражей, то есть тайным хищением чужого имущества. Если вы нашли чью-то банковскую карту – передайте её в полицию, зафиксируйте заявлением свою просьбу передать её владельцу и, наверно, человек будет вам очень благодарен», — сказал Сергеев.

Если вы стали жертвой мошенничества или кражи, необходимо немедленно заблокировать свою банковскую карту и обратиться в полицию, отметил он.

Необходимо получить у оператора сотовой связи детализацию по исходящим и входящим звонкам, получить у банка выписку по движению денежных средств, так как это значительно облегчит работу для полиции и сократит время по установлению обстоятельств, советуют в прокуратуре.

Удельный вес киберпреступлений от общего числа зафиксированных правонарушений в Якутии составил 24%, при этом раскрываемость их остается низкой.

«В последние годы наблюдается постоянный рост преступлений, связанных с дистанционными хищениями денег с банковских карт и счетов граждан. По последним данным, в республике зафиксировано более двух тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», — сказал Иван Сергеев.

Старший советник юстиции отметил, что рост за 2021 год составил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Гражданам причинен ущерб на сумму 235 миллионов рублей. Эти преступления уже достигли 24% от всех зарегистрированных правонарушений. В прошлом году эта цифра составляла 18%. Надо признать, что раскрываемость этих преступлений остается невысокой – около 30%. Это связано с их спецификой – совершением в условиях неочевидности и без визуального контакта с потерпевшими», — сказал он.

Представитель прокуратуры отметил, что первостепенной задачей органов правопорядка на этом фоне становится профилактика.