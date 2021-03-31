Киберпреступники продолжают атаковать якутян

В полицию Мирнинского района Якутии обратился 27–летний житель г. Удачный, который лишился порядка 40 тысяч рублей, пытаясь приобрести видеокарту на «Avito». Мужчина присмотрел на сайте видеокарту для своего компьютера и связался с мнимым продавцом. Тот, в свою очередь, предложил оплатить покупку посредством услуги «безопасная сделка» и отправил поддельную ссылку. Пройдя по ней, потерпевший ввел данные своей банковской карты, после чего с его счета были похищены 39 990 рублей.

Очередной жертвой киберпреступников стал 30–летний мужчина. Ему позвонили лжесотрудники банка и сообщили о попытке несанкционированного списания денежных средств со счета. Далее, якобы для предотвращения данной операции, злоумышленники попросили продиктовать реквизиты банковских карт, а также поступившие на телефон смс-коды. Выдав всю необходимую информацию, потерпевший лишился 64 000 рублей.

Отметим, что заявители были осведомлены о подобных видах дистанционного мошенничества, но были уверены, что с ними такое не случится.

Уважаемые граждане! Помните, что завтра мошенники могут позвонить Вам! Будьте бдительны и не разглашайте данные своих банковских карт. Не выполняйте навязываемых третьими лицами действий и не переходите по сомнительным ссылкам.