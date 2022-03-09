Киберпосевная: высокие технологии в помощь фермерам

Россельхозбанк подобрал доступные российским фермерским хозяйствам отечественные цифровые сервисы, которые могут сделать первые в текущем сезоне полевые работы комфортнее и эффективнее, и составил топ-3 самых полезных из них.

По всей России стартовала посевная кампания – важнейший этап сельскохозяйственных работ. Именно качественное проведение посевной закладывает фундамент успеха всего аграрного сезона и потенциальную прибыль сельхозпроизводителей. Улучшить показатели аграриям помогут цифровые технологии, которые служат для анализа состава почвы, отслеживания состояния культур, предсказания погоды и даже урожая. Эксперты РСХБ составили топ-3 высокотехнологичных сервисов, которые принесут прикладную пользу как крупным хозяйствам, так и небольшим фермам – «Землевед», «Агроном Онлайн» и «Агроконсультант». Все сервисы российского производства и их поддержку осуществляют отечественные компании.

Подготовить почву

Качественная подходящая для культуры почва имеет ключевое значения для получения большого урожая. Понимая это, Россельхозбанк и «ИнноГеоТех» разработали сервис «Землевед», который позволяет фермерам сдать образец почвы на комплексный агрохимический анализ (макро- и микроэлементы), выявить состав элементов, влияющих на ее плодородность, и на основе полученных данных подобрать походящие удобрения. Такие технологии долгое время были доступны лишь крупным агрохолдингам, однако на платформе Свое Фермерство воспользоваться ими могут и владельцы небольших хозяйств. Сервис «Землевед» учитывает географические особенности региона, предоставляет точные лабораторные исследования, а также удобен в использовании.

Обеспечить высокотехнологичный уход

Сельскохозяйственные культуры нуждаются в постоянном уходе, регулярной обработке и поливе. За всем этим в крупных холдингах следят агрономы, а на небольших фермах, как правило, сами владельцы. Теперь им на помощь может прийти сервис «Агроном Онлайн»от компании ИнтТерра. Он позволяет производить спутниковый мониторинг полей, осуществлять аналитику развития культур, обеспечивает автоматические предупреждения о рисках на поле, а также благодаря ему можно запланировать полевые работы по рекомендациям экспертов и в соответствии с прогнозами погоды. Крупным предприятиям такой онлайн-помощник с широким набором инструментов для ежедневной полевой работы даст возможность обеспечить функциональный контроль над агрослужбами и комфортное взаимодействие с производителями семян, а для малых хозяйств упростит процесс принятия ежедневных операционных решений. Кроме того, «Агроном Онлайн» позволит оценить состояние посевов и предоставляет доступ к обширной базе данных. Сервис доступен на площадке Свое Фермерство.

Проконсультироваться со специалистами

При ведении хозяйства нередко требуется совет стороннего профессионала, особенно когда речь идет о небольших фермах и проблемах, возникающих на них. В таком случае аграриям может пригодиться сервис «Агроконсультант», доступ к которому можно получить в экосистеме Россельхозбанка Свое Фермерство. Пользователям доступны персональные квалифицированные консультации от преподавателей Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева. Доктора биологических и сельскохозяйственных наук готовы обсудить вопросы удобрения культур, подбора подходящего для конкретной культуры состава почвы, а также дать совет по выращиванию овощных, плодовых и зерновых культур. Эксперты консультируют удаленно по Telegram после получения вопроса от пользователя, в случае необходимости могут связаться лично.

«Сельское хозяйство развивается, находится в процессе цифровизации, и мы этот тренд формируем. Многие высокотехнологичные решения для АПК долгое время могли себе позволить только крупные компании ввиду их безусловно большего обеспечения ресурсами. Мы поставили себе задачу принести технологии и частным фермерам, адаптировав их под запросы и возможности небольших хозяйств. Так появилась экосистема Свое Фермерство, которая пользуется все большей популярностью у аграриев из разных регионов России. Мы уделяем сервисам для посевной особое внимание, ведь именно от нее в конечном итоге во многом зависит наличие и качество продуктов на наших столах», –отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема Свое Фермерство от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «Россельхозбанк». Ген. Лицензия ЦБ РФ №3349 от 12.08.2015 (бессрочная).