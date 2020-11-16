Кэшбэк: Лайфхаки для владельцев карт АЭБ

Банковские карты с функцией кэшбэк – возврата части потраченных денег – особенно выгодны сейчас. Это наиболее полезная опция для тех, кто привык расплачиваться за повседневные покупки банковской картой.

В Алмазэргиэнбанке вот уже год действует система лояльности “СВОИ”, которая и возвращает часть денег с покупок. Кэшбэк “СВОИ” можно подключить бесплатно к любой карте АЭБ, кроме кредитной и карты по обслуживанию кредитов. При этом республиканский банк предлагает своим клиентам кэшбэк в рублях, а не в баллах или бонусах. Вернуть можно от 0,5% до 20% от покупок. Держатель карты сам решает, как этими деньгами распорядиться: потратить – где и когда угодно – или копить далее.

Начисление кэшбэка вы увидите сразу у себя в приложении после подтверждения операции. После зачисления денег на счет информация о кэшбэке исчезает.

Двойную выгоду получат владельцы карт S7 Priority от АЭБ – и кэшбэк, и мили, которые можно потратить на билеты и услуги авиакомпании S7 Airlines.

Кэшбэк “СВОИ” можно также подключить к благотворительной карте от Алмазэргиэнбанка, к которой уже априори по условиям подключен кэшбэк. С этой карты идут благотворительные отчисления от суммы покупок владельца карты в фонд «Харысхал» из средств банка и от 350 рублей от стоимости годового обслуживания. С помощью “Карты Добра” от АЭБ благотворителем может стать любой, не затрачивая при этом своих средств. Деньги перечисляются детям на лечение.

Кроме того, кэшбэк “СВОИ” можно получать по карте JCB от Алмазэргиэнбанка. Эта карта порадует любителей путешествовать по миру, с ней вы получите скидки в отелях и ресторанах, а также кэшбэк за покупки в интернете за границей и в РФ.

Подобрать для себя наиболее оптимальный вариант карты и приумножать свои деньги можно, исходя из личных предпочтений. Заказать карту Алмазэргиэнбанка можно на сайте банка по ссылке: https://www.albank.ru/ru/cards/get_card.php

Подключить кэшбэк к карте можно абсолютно бесплатно в мобильном приложении “АЭБ Онлайн 2.0” или с помощью операторов бесплатного круглосуточного контакт-центра банка по номерам 8-800-100-34-22 или 8(4112)34-22-22.