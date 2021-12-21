Кердемский этнографический музей-комплекс «Самыртай» отметил 30-летие⠀

На минувших выходных в селе Кердем Хангаласского улуса прошло знаменательное событие – отметили 30 лет со дня основания музея.

У истоков развития музейного дела и создания музея-комплекса «Самыртай» стоял краевед, Отличник культуры Республики Саха (Якутия), энтузиаст, патриот своего дела Роберт Константинович Захаров. Сейчас музей носит его имя, на здании установлена мемориальная табличка.

На торжественном мероприятии участвовали управляющий делами администрации Денис Уваров, начальник управления культуры и духовного развития Фекла Варламова, директор Хангаласского краеведческого музея им. Г.В. Ксенофонтова Алексей Третьяков, глава Жемконского 2-го наслега Александр Константинов, жители села. «За эти годы музей служит важному делу духовного и культурного просвещения. Во всем этом — заслуга команды профессионалов, людей, по-настоящему преданных якутской культуре», — отметил управляющий делами Денис Уваров.

Как рассказывают страницы истории, музей берет начало с 1892 года, когда стартовало строительство Качикатской Николаевской церкви в с. Кердем. При церкви с 1 сентября 1898 г. существовала церковно­приходская школа. Приход составляли якуты Качикатского и двух Жемконских наслегов, при этом численность прихожан в 1914 г. составляла 4175 человек. В 1990 году директор совхоза «50 лет Октября» Н.Ф. Трофимов предоставил 4-х квартирный дом для музея. В 1991 году все экспонаты, собранные жителями наслега, были перевезены в новый дом. Территория музейного комплекса занимает 1 га самого высокого холма села. Здание музея построили, пристрой (галерея), в середине постройки имеется открытая площадка для отдыха, в ней находится «Аал лук мас».

Все музейные стенды и экспонаты рассказывают о жизни и развитии наслега. С 1991 года по инициативе энтузиаста – краеведа Захарова Р. К. в с. Кердем создан этнографический Музейный комплекс «Самартай». На территории музея расположены памятники истории и архитектуры: уникальный, единственный в улусе дошедший до наших дней памятник архитектуры и истории – Качикатская Николаевская церковь, построенная в 1892 г.; зерносушилка богача-мецената С. П. Барашкова; шестигранный дом-бабарына строение 18 века; двухуровневый амбар богача Кирилла Скрябина построенный 19 веке для защиты от «разбойника Манчаары»; летний балаган 18 века.

В самом музее собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о быте и культуре якутов, о флоре и фауне нашего края, документы, фотографии экспонаты по истории края и села. Также можно увидеть эвенские, якутские седла с древней чеканкой из серебра. Здесь проводятся самобытные праздники (ысыах, куйур), спортивные соревнования по национальным видам спорта, конкурсы ледовых скульптур. Туристы могут получить представление о древней культуре народа саха: услышать звон хомуса и тойук, увидеть национальные обряды — очищения, встречи солнца.