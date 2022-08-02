«Кентавр» в Якутии еще не зафиксирован

Рост числа заболевших в Якутии связывают с циркуляцией новых линий «омикрон»-штамма ВА4 и ВА5. Об этом заявили на заседании оперативного штаба по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции, проведённом 2 августа заместителем председателя правительства Якутии Ольгой Балабкиной.

«По итогам мониторинга результатов тестов, которые осуществляются в Хабаровском НИИЭМ, нынешний подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией связан с циркуляцией новых линий штаммов «омикрона» ВА4 и ВА5. Эти данные подтверждаются лабораторными исследованиями. Так из 12-ти проб в 11-и – новые четвёртая и пятая линии «омикрона». Поэтому прогнозируется дальнейший рост заболеваемости ковидом», – сказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Любовь Будацыренова.

Подчеркнём, что отмечаемые в Якутии новые линии не являются вариантом омикрона «кентавр» ВА2.75, такой вариант коронавируса в республике ещё не зафиксирован.

По данным Управления Роспотребнадзора по РС(Я) за последнюю неделю рост заболеванием новой коронавирусной инфекцией составил 79,2%. По итогам прошедшей недели наибольший прирост заболеваемости отмечался в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Верхневилюйском, Ленском, Таттинском, Нерюнгринском, и Мирнинском районах.

В связи с тем, что новые линии штаммов «омикрона» ВА4 и ВА5 являются более контагиозными, рекомендовано усилить профилактические меры, возобновить проведение дезинфекций в общественных местах – на автотранспорте, в автовокзале, авиапортах, подъездах многоквартирных домов, нарастить темпы вакцинации и ревакцинации для профилактики COVID-19.

Ольга Балабкина поручила обратить особое внимание на подготовку учебных заведений к следующему учебному году, в том числе обеспечить прохождение вакцинации для профилактики COVID-19 учителями, особенно теми, кто находится в группе риска – лицами пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. Также даны поручения по увеличению количества ковидных коек, особенно в тех районах, где наблюдается наибольший рост заболеваемости.