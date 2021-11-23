Кемпендяйскую соль полезно не только есть

Сразу в двух детских садах Сунтарского улуса открылись сегодня комнаты гадлотерапии на основе знаменитой кемпендяйской соли. Известно, что это данное природное сырье способствует оздоровлению органов дыхательной системы, формирует иммунитет. До конца года сунтарцы при поддержке местной администрации планируют открыть ещё две соляные пещеры.



Продукция Кемпендяйской солевой компании заслуженно пользуется успехом не только в улусе. В Якутске и на территории республики в целом стартовала продажа новинки — кемпендяйской соли в новой, удобной упаковке под брендом «Соляная лавка». Линия производства якутской соли разрабатывалась долгое время, большое внимание было уделено качеству продукта, тщательно подбирался дизайн упаковок. В планах местного производителя — выпуск продукцию для гурманов, в виде подарочных наборов.