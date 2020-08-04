Кем отмыты пляжные миллионы Якутска?

Фото с сайта газеты «Эхо столицы»

И почему Сардана Авксентьева не удивится заведению уголовного дела?

Об этом она пишет в своем инстаграме.

Фото из соцсети

Городской пляж закрылся, хотя Гидрометцентр с ТУСКУЛОМ в один голос пророчат, как минимум, еще целую декаду теплых августовских дней до 30 градусов.

Не так давно, точнее 11 июля т.г. горожанам был представлен хранитель городского пляжа в лице руководителя МУП «Городские бани г. Якутска» Василия ПОСКАЧИНА. К слову сказать, в прошлом году он баллотировался на пост главы Олекминского района, а потому ЦИК сделал достоянием гласности две судимости Поскачина. Первая, по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), погашена 04.02.2001 г. Вторая, по п. А, Б ч. 2 ст. 213 УК РФ, п. Г, Д ч.2 ст. 112 УК РФ (Хулиганство), снята 24.05.2000 г.

Но мы отвлеклись. Итак, директор городских бань Василий Поскачин публично взял на себя обязательства по содержанию пляжа на текущий сезон, а соответственно, и право распоряжаться бюджетными деньгами. Как ни странно, произошло это раньше, чем 17 июля завершился прием заявок на участие в конкурсе по обслуживанию пляжа.

И уже вчера, 3 августа пляж в Якутске закрыт распоряжением мэра Сарданы Авксентьевой. При этом никаких внятных объяснений решения не дано.

Фото из соцсети

Получается, история городского пляжа образца 2020 года завершилась на ноте классического отмывания 2 911 564,60 рублей из бюджета Якутска? Эти деньги были практически подарены МУП «Городские бани г. Якутска» без всякого конкурса, в обход всех законов о закупках муниципалитета.

Официальный пляж Якутска очень долго бездействовал, и многочисленные горожане, мучимые изнуряющей жарой, перелезали через заборы и устраивались в диком месте, не обласканном вниманием городских властей. Между тем, все знали, что пляж официально закрыт, но фактически действует. Такую толпу народа просто невозможно было не заметить. Да и в соцсетях было полно фото. Похоже, такое положение дел всех устраивало.

Наконец, пляж Якутска открылся, поработал некоторое время и как финальный раунд – закрытие ввиду непреодолимых обстоятельств, о которых не говорят открытым текстом, а прикрываются федеральными законами и правилами охраны жизни людей и прочая и прочая. По сути, именно эти правила должны были быть соблюдены ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ПЛЯЖА, а не послужить поводом для его досрочного закрытия.

Получается, пляж открыли без всякой оглядки на безопасность людей, в обход законов, просто назначили МУП «Городские бани г. Якутска» распоряжаться тремя миллионами бюджетных денег?

Что случилось с пляжем? Почему он закрылся на самом деле? Не попытка ли спрятать концы в воду? Где теперь три миллиона бюджетных денег на содержание городского пляжа? Кто даст ответы на эти вопросы?

Вместо объективных доводов в пользу закрытия пляжа мэр Сардана Авксентьева привычно эмоционирует у себя в инстаграме – жалуется, что на нее льется беспрецедентная ложь, как ей кажется, «после голосования по Конституции». Теперь в виновниках у Авксентьевой – сама Конституция Российской Федерации.

Далее Сардана Владимировна делится тревожными предположениями по поводу грядущего уголовного дела на нее. Видимо скамейка виновников опустела, и Авксентьева заранее беспокоится, что скоро в ответчиках будет она сама?

Публичное предвосхищение – давно известный козырь в манипулировании массовым сознанием, особая фишка в управлении толпой. Авксентьева пытается сместить акцент с деловой стороны вопроса на жалость народную. «Я сама хорошая, меня ложно обвиняют и скоро начнут наказывать», — тезис простой, оттого и понятный всем.

Между тем, в хозяйственной деятельности мэрии нет главного течения – заботы о городе и горожанах. Вместо этого есть ощущение бассейна для маленьких детей, где все учатся плавать, топя один другого. Оттого и движение в бассейне хаотичное, беспорядочное. Брызги летят во все стороны и раздаются вопли о том, что кто-то катит волну.