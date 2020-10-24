КЧС Якутии провёл экстренное заседание

Сегодня утром прошло экстренное заседание КЧС республики. Члены КЧС обсудили возможные причины возникшего пожара.

Принято решение об оказании психологической и материальной помощи семье и родным. В настоящее время дознавателями МЧС России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. К месту пожара также направлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории. С родственниками погибших работают психологи РСЧС.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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